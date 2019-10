L e gouvernement prépare un «écosystème» favorable à la création et au développement des start-up, a indiqué samedi à Alger le ministre du Commerce, Saïd Djellab, estimant que plusieurs services importés peuvent être fournis localement. «Au gouvernement, nous sommes en train de préparer un écosystème favorable aux startupeurs et auto-entrepreneurs. Chaque secteur (département ministériel) se penche actuellement sur la valorisation de ses start-up», a déclaré M. Djellab lors de la cérémonie d’ouverture de la nouvelle année universitaire 2019-2020 de l’Ecole supérieure algérienne des affaires (Esaa). Il a, dans ce sens, mis en exergue les mesures prises dans le cadre du projet de loi de finances pour l’année 2020, qui va être examiné aujourd’hui par le Conseil des ministres. Il a cité, notamment la création d’un fonds d’accompagnement pour les start-up, les facilitations fiscales au profit de ce type d’entreprises, ainsi que la création de zones technologiques sur le modèle de la «Silicon Valley» (Californie, Etats-Unis). Pour le ministre, l’Algérie mise sur les start-up, en créant un environnement favorable pour ces entreprises de jeunes, afin de faire face aux défis d’intégration régionale. Il s’agit, a-t-il dit, d’une «prise de conscience de l’importance de notre potentiel de jeunesse». «Jusque-là, le jeune porteur de projet est considéré comme une entreprise, à l’exemple d’autres, en matière de réglementation et de fiscalité. Maintenant, le chantier est ouvert pour créer un nouvel environnement et libérer les initiatives», a-t-il relevé.