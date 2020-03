L'Algérie qui veut réduire la lourde facture d'importation des médicaments ne compte pas brûler les étapes et sauter rapidement à l'action de l'exportation. Pour ce faire, il ne s'agit pas seulement de respecter la part de temps nécessaire, mais il faut trouver la bonne formule pour le faire. Et le gouvernement a justement élaboré tout un plan pour développer la production des médicaments. Ce dernier envisage d'atteindre l'objectif «stratégique», de satisfaction des besoins nationaux en différents médicaments. Dans cette logique, l'entreprise publique Saidal, a été choisie pour jouer un rôle pionnier dans la nouvelle stratégie de développement de la production pharmaceutique nationale. C'est ce qui ressort de la déclaration faite jeudi dernier par le ministre de l'industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, qui a révélé qu'«un plan de relance du Groupe Saidal est en cours d'élaboration en vue de renforcer ses capacités de production».

Selon le ministre de l'industrie, qui s'exprimait lors de l'allocution faite lors d'une plénière consacrée aux questions orales, tenue à l'Assemblée populaire nationale (APN), le plan en question vise «à relancer le Groupe Saidal au niveau national, en matière de fabrication de différents médicaments, seul ou en partenariat avec les étrangers». Par cette déclaration, le ministre Aït Ali semble faire allusion au fait que l'Etat, restera aux commandes de cette Entreprise nationale à vocation stratégique, cela tout en assurant que la possibilité de recourir à des partenaires étrangers n'est pas à écarter.

En attendant la finalisation de ce plan d'accélération industrielle des capacités du groupe Saidal, le ministre de l'Industrie a fait savoir que ce dernier doit permettre au groupe pharmaceutique public de se relancer dans la «fabrication de différents médicaments, avec l'ambition de satisfaire les besoins nationaux en différents médicaments».

Le ministre a rappelé à titre d'exemple que le complexe d'antibiotiques de Médéa, relevant de Saidal «qui date du temps du défunt président Boumediene» fabrique 53 produits de différentes doses, y compris 17 produits injectables et des antibiotiques, couvrant, ainsi, un taux dépassant 75% de la demande nationale sur ces produits», a-t-il poursuivi.

Le complexe fournit les hôpitaux algériens à hauteur d'un tiers de sa production annuelle, à travers la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et exporte six produits vers le Sénégal et le Niger, et vers le Yémen et envisage d'exporter 12 nouveaux produits vers des pays africains comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Madagascar et le Sénégal. Le ministre de l'Industrie a également rappelé les efforts consentis par l'Etat pour que ce complexe maintienne le cap d'une sérénité durable, et qui lui permette d'exploiter pleinement ses capacités. Les aides financières de l'État en faveur du complexe de fabrication d'antibiotiques de Médéa s'élève à 800 millions de DA. Dans ce sens le ministre de l'Industrie a précisé que ce complexe «a recruté 135 employés et a bénéficié d'un crédit de 800 millions de DA accordé par les autorités publiques pour sa réhabilitation et l'acquisition d'un nouveau matériel».

Aït Ali promet de régler le problème du foncier industriel Le ministre de l'Industrie, a également fait savoir que le gouvernement s'attelait actuellement «à la révision du cadre législatif relatif à la gestion du foncier industriel en vue de solutionner le problème de non-réalisation des projets. Poursuivant son intervention, il indiquera que «la nouvelle formule permettra de rendre l'octroi des concessions et la distribution du foncier industriel plus efficaces et rationnels».

Le ministre Aït Ali a insisté en outre sur la rationalisation et l'objectivité en matière de gestion de foncier, tous types confondus, y compris le foncier industriel, notamment à l'avenir, et ce en vue d'éviter les problématiques récurrentes de projets non réalisés. «Il ne s'agit pas de récolter des amendes, mais de lancer les projets d'investissement», a ajouté le ministre, soulignant que «son département était en passe d'élaborer des textes de loi à cet effet».