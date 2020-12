Face à un challenge de taille, consistant à conférer au secteur de l'industrie, les nouvelles bases de gestion qui acteront la fin de l'hémorragie financière engendrée par les scandales économiques qui ont marqué les dernières années, notamment dans le domaine de l'assemblage et du montage, et celui de la relance de l'activité boursière, le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, s'est penché, lors d'une rencontre, jeudi dernier, sur les problèmes affectant la filière industrielle de l'électronique et de l'électroménager, précisant que «dans le cadre de l'audit global du secteur industriel public en cours, les entreprises de ce secteur pouvant être éligibles à une ouverture de capital seront celles nécessitant des recapitalisations répétées. Il s'agit d'abord de faire une étude globale du secteur public pour désigner ce qui est privatisable et pour fixer les conditions d'accès aux capitaux.

La meilleure option d'ouverture de capital serait à travers la Bourse pour permettre aux épargnants algériens de refinancer le tissu industriel national, réduisant ainsi le recours au Trésor public».

Il y a lieu de préciser dans ce sens, que l'opération de recapitalisation consiste à renforcer les fonds propres de l'entreprise pour lui permettre de recouvrer une solvabilité et constituer une trésorerie suffisante pour poursuivre son activité. Une situation dans laquelle se trouve un bon nombre de grandes entreprises publiques, qui ont subi des pertes incommensurables durant la crise sanitaire, et notamment durant le règne de l'ancien régime. Mises en faillite pour laisser le champ libre aux appétits voraces de l'oligarchie, celles-ci se retrouvent au demeurant, dans un besoin urgent de réanimation, dans la mesure où elles représentent un potentiel énorme et renferment des atouts nécessaires pour la relance économique. Cela étant, il est indéniable que leur léthargie prolongée, à engendré un manque à gagner, désormais, irrécupérable. Néanmoins, le passage de l'opération de recapitalisation par la Bourse, tend à rattraper et à réactiver un pont de l'économie nationale, longtemps mis en veilleuse. Etant une institution de l'économie de marché, l'intervention de la Bourse dans une conjoncture aussi complexe, permettra de redistribuer les cartes et de mettre en place de nouveaux mécanismes, à travers lesquels, l'activité boursière renaîtra pour servir l'investissement et le développent, avec un recours minime aux caisses de l'Etat. Pour ce faire, le ministre a précisé qu'il ne s'agit pas d'établir un cahier des charges dans ce sens, mais d'une décision gouvernementale «concertée». Revenant sur l'épineux problème de l'industrie intégrée, le ministre a tenu à préciser que «les taux d'intégration prévus sont objectifs car sur certains produits, nous avions atteint des taux plus élevés dans le passé. La plupart des opérateurs ont montré leur volonté de s'engager dans cette voie. Les opérateurs voulant poursuivre une activité d'assemblage peuvent toujours le faire en s'acquittant des taux pleins d'imposition en vigueur». Un passage délicat, ou le facteur temps demeure l'obstacle majeur, du fait que, devant l'ultime défi de renverser la vision industrielle, en vue d'instaurer des paradigmes renforçant la protection de la production nationale, dans un processus visant à se libérer des importations massives et des revenus des hydrocarbures, il est urgent de passer aux grandes décisions, pour briser les chaînes qui retiennent depuis des décennies l'économie nationale de connaître un réel essor. A ce sujet tout le monde s'accorde à dire que «ce ne sont pas les capacités qui font défaut».