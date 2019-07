Elle comporte également six facultés et deux instituts d’envergure nationale. Sur un total de 737 encadreurs, 70% sont des maîtres-assistants de catégories A et B et 100 maîtres de conférences. Si la moyenne nationale est de un professeur pour 25 étudiants le ratio à Bouira varie, selon les facultés, d’un professeur pour sept étudiants jusqu’à un pour 40 étudiants. Lors de la session ordinaire, la deuxième, de l’APW, le dossier a fait l’objet d’une réflexion et d’un débat qui ont fait apparaître plusieurs lacunes qui entravent sensiblement la formation des étudiants. Des manques de personnel administratif qui se résument à 578 ATS et contractuels reste en deçà du nécessaire. Alors que le nouveau pôle, qui s’étale sur 54 ha dispose de 10 accès, et par manque de personnel de sécurité, l’administration s’est trouvée obligée de n’en ouvrir que deux. Le personnel composé de 95 agents ne dispose ni de radio ni de tenues et encore moins de matériel nécessaire à la surveillance nocturne. Parmi les difficultés soulevées, il est question d’un manque énorme en matière d’alimentation en eau. L’ensemble des réseaux installés sur ce nouveau pôle réalisé il y a à peine cinq ans, est défectueux. Au niveau de l’ancien campus, c’est tout un département qui menace ruine. Le bloc des sciences économiques a été bâti sur une source d’eau et le liquide remonte à la surface. Le Staps, institut spécialisé dans l’éducation physique et sportive, attend son complexe sportif inscrit depuis des années puis touché par la mesure de gel et les reports, suite au manque de finances. L’autre grand souci du recteur reste la relance du projet des 60 logements destinés aux professeurs et dont les travaux sont à l’arrêt, en raison des difficultés financières de l’entreprise. Même si en chiffres, la direction des œuvres universitaires peut crier victoire, le rapport de la commission de wilaya de l’APW, la situation reste peu reluisante. Les six restaurants universitaires servent 21 700 couverts par jour. Les enceintes sont dans une situation dégradée qui nuit à l’image, mais aussi à la qualité des repas. 17 000 perçoivent leurs bourses. À ce niveau, un sérieux problème touche un nombre, certes limité, d’étudiants et étudiantes, parce que dans le dossier de bourse, l’on exige l’épuration de la situation fiscale du tuteur, des étudiants sont restés sans bourse. Quelle est la responsabilité de l’étudiant, majeur, quand son père a des démêlés avec le services des impôts. «N’est-il pas temps d’annuler ce document dans le dossier administratif ?», propose un élu de l’APW ? Lors des débats qui ont clos ce dossier, les intervenants étaient unanimes à exiger la levée du gel sur l’ensemble des projets de ce secteur, surtout que dans quelques jours les nouveaux bacheliers viendront gonfler l’effectif actuel. Ils ont aussi demandé une révision de la carte pédagogique du département des sciences et sciences appliquées qui assurent 28 spécialités sans un encadrement adéquat.