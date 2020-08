À la veille de la tenue de la rencontre sur le plan de relance économique et sociale, considérée comme une tripartite hors du commun, vu la conjoncture difficile que traverse le pays, l'ensemble des membres de l'Exécutif concernés, ont déjà pris les devants à travers une offensive de communication sur leurs approches dédiées à impacter cette rencontre de façon à mettre en place les vrais paradigmes d'une gestion économique nouvelle.

S'exprimant sur les ondes de la Radio nationale, le ministre de l'Industrie Ferhat Aït Ali Braham a affirmé hier que «la rencontre sur le plan de relance économique et sociale prévue mardi et mercredi à Alger sera axée sur l'élaboration d'une nouvelle orientation économique en concertation avec les partenaires sociaux, des experts financiers et des sociologues. Ce n'est pas une rencontre tripartite comme celles organisées dans le passé, mais une véritable concertation qui permettra au gouvernement d'écouter et d'échanger avec les autres partenaires sociaux».

Dans ce sens, le ministre de l'Industrie a précisé que les travaux de cette rencontre, qui se présentent sous la forme d'assises, se dérouleront en cinq ateliers distincts qui «seront axés sur l'élaboration d'un plan structurel et d'une nouvelle économie assurant que le gouvernement compte tracer sur le long terme un nouveau chemin de développement». Il faut dire que suite aux instructions du président de la République, relatives à l'intensification de la lutte contre la corruption et la bureaucratie, tous les regards seront braqués sur la particularité de cette rencontre, qui se veut un point de départ pour tous les départements, vers la concrétisation des réformes engagées et de la clarification de leurs positions et de leurs capacités à acter ce changement, qui revêt un réel aspect d'urgence.

Concernant la faiblesse de la contribution de l'activité industrielle au Produit intérieur brut (PIB) estimée à 5%, le ministre de l'Industrie a précisé que «ce chiffre datait de l'année 1992 lorsque le PIB était de 30 milliards de dollars, alors qu'aujourd'hui, a-t-il soutenu, le PIB avoisine les 200 milliards de dollars». Une précision qui aggrave davantage ce rapport entre le secteur de l'industrie et sa contribution au PIB, et dénote l'ampleur du recul et des retards enregistrés sous l'ancienne gouvernance. Une situation que le ministre de l'Industrie à dénoncée récemment et pour laquelle il a relevé l'apparition des prémices d'une contre-révolution contre le changement, en mettant en garde les parties qui tenteraient de maintenir les pratiques de l'ancien système, qui a fait de ce département le lit de la corruption et de la bureaucratie. Partant de ce constat, Ferhat Aït Ali a insisté sur le «changement de cap en matière de gestion aussi bien pour les dirigeants des groupes publics que privés, sur l'intégration d'une gestion rationnelle et à l'élaboration de plans de relance réelle et non pas des plans de développement basés sur les dépenses à effectuer et liés à l'assistance de l'Etat». Des paramètres qui nécessitent des interventions sur des volets aussi déterminants que l'accès au foncier industriel, pour lequel le ministre annonce la création d'un office national chargé de choisir «des projets éligibles et dignes d'êtres sélectionnés». Et ce en plus de la révision du Code de l'investissement qui viendra compléter les derniers amendements de la loi 2016, notamment «la suppression de l'octroi des avantages douaniers au démarrage des projets d'investissement, la clarté dans les procédures et la fixation des délais de rigueur dans le traitement des dossiers ainsi que la définition des critères de sélection des projets considérés comme stratégiques». Dans ce contexte, le ministre rappelle la nécessité de réanimer les secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'agroalimentaire et le tourisme, de façon à rationaliser les dépenses d'importations, en leur permettant de s'approvisionner sur le marché national.