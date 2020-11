La crise sanitaire majeure se présente comme une équation difficile à résoudre, c'est le constat amer d'une situation dont l'expression est porteuse de dilemme aux conséquences néfastes sur la vie économique et sociale du pays en général.

L'ampleur de la pandémie de Covid-19 ne fait que s'exacerber davantage, la gestion de ladite pandémie exige de l'argent, mais aussi plus de prévention et de gestes barrières. Cela nécessite des mesures drastiques qui toucheront y compris les structures névralgiques de l'Etat comme c'est le cas pour les transports publics, les établissements scolaires et d'autres secteurs économiques connus par leur caractère de masse qui pourrait être la source de la propagation exponentielle de la pandémie de coronavirus.

Les scientifiques de la chose médicale sont dans une logique qui sied à leur conception relative à la gestion du risque pandémique, mais les pouvoirs publics sont d'une logique globale qui tient compte de tous les aspects inhérents à la sécurité nationale qui englobe le volet médical, mais aussi économique et social comme retombées de cette pandémie qui frappe de plein fouet le monde entier.

Quelles mesures idoines pour gérer la pandémie sans que cela puisse déboucher sur une impasse aux retombées économiques et sociales désastreuses sur l'Etat et la société?

Difficile de répondre d'une manière arrêtée et définitive, le contexte est délicat d'où les réponses à la mesure de l'évolution de la crise sanitaire majeure.

Certes, l'enjeu médical est primordial, il y va de la santé publique comme priorité dans le canevas de la Sécurité nationale. Mais la gestion de par le monde de la pandémie fait face à ce dilemme qui fait que le choix est tributaire d'une démarche qui met la vie des citoyens à la tête des priorités et des préoccupations des pouvoirs publics. On ne peut pas ne pas dire que l'économie n'a pas d'importance dans les équilibres et l'efficacité que cela pourrait donner à un Exécutif pour parer aux crises et situations relevant des catastrophes comme c'est le cas pour la pandémie de Covid-19.

Situation mondiale oblige, aucun pays n'est à l'abri de cette crise économique mondiale causée par la propagation de la pandémie de coronavirus à l'échelle planétaire. Mais sa gestion pourrait être intelligente et perspicace dans la mesure où la bonne gouvernance et la détermination des priorités dominent dans les secteurs économiques et sociaux pour éviter qu'il y ait une fracture sociale qui s'ajoute à la crise sanitaire majeure.

Il est clair que le choix et le recours à la mesure la plus drastique à l'image du confinement total est très coûteux, mais cela est aussi très adéquat et fructueux en termes de résultats quant à la maîtrise de l'évolution de la pandémie et ses risques.

L'Algérie comme c'est le cas pour le reste du monde, n'est pas à l'abri de cette situation dont le souci réside dans le maintien d'une dynamique économique et sociale, mais aussi la gestion de la pandémie avec moins de risques. Allons-nous vers un confinement total? Est-ce que ce confinement affectera les secteurs économiques stratégiques? Des interrogations qui reviennent chaque fois que la pandémie affiche sa présence avec une ampleur sidérante et menaçante de la santé publique.

Les pouvoirs publics sont obligés de travailler en intime coordination et concertation avec les scientifiques qui gèrent l'évolution épidémiologique de la pandémie et la cartographie de sa propagation au niveau de chaque région dans le pays. Il reste que la pédagogie et la sensibilisation sont les instruments adéquats et idoines pour l'instant dans la perspective de freiner la propagation de la pandémie en adoptant des mesures très dures et fermes quant au renforcement de la prévention et des gestes barrières.

Les scientifiques et les pouvoirs publics doivent réfléchir à une solution concrète et réalisable dans le sens où les couches larges de la société ne devraient pas être les sacrifiées des choix qui ne tiennent pas compte des particularités de chaque région en matière de gestion préventive qui risque de plonger beaucoup de régions dans un confinement total qui serait difficile et drastique pour les citoyens sans ressources et qui se débattent dans la précarité et les emplois journaliers.

C'est un véritable dilemme, la pandémie ne devrait pas se transformer en un spectre qui va guetter les citoyens et les institutions en allant jusqu'à sacrifier le volet social des citoyens lambda sans ressources ou de ceux qui risquent de perdre leurs emplois à cause de cette pandémie.