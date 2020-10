La tournée effectuée avant-hier, à Tunis, Alger et Rabat, par le chef du Pentagone, Mark Esper, est tout, sauf du tourisme militaire. Si les Américains ont mis le cap sur l'Afrique du Nord, c'est qu'ils cherchent un objectif bien précis, pragmatisme US oblige. Pour saisir les vrais contours, il faut se remettre aux déclarations, pesées au trébuchet, faites par le chef du Pentagone à Tunis et à Alger. La première impression qui se dégage est que les Américains annoncent un Grand remplacement en Afrique du Nord. Chasse gardée de la France, l'Afrique du Nord est, aux yeux des Américains, un territoire à libérer des griffes de Pékin et de Moscou. Au terme de la signature, mercredi dernier, d'un accord de coopération militaire de 10 ans avec la Tunisie, le secrétaire d'Etat américain à la Défense a affirmé que l'objectif est de faire face «aux extrémistes violents qui représentent une menace», avant d'annoncer sans transition l'autre objectif qui consiste à faire face également «à nos concurrents stratégiques la Chine et la Russie». Plus explicite, le patron du Pentagone ajoute: «Aujourd'hui, nos concurrents stratégiques, la Chine et la Russie, continuent d'intimider et de contraindre leurs voisins tout en étendant leur influence autoritaire dans le monde entier, y compris sur ce continent». La guerre de leadership est donc relancée de plus belle avec tout ce que cela charrie comme rivalités et lignes de fractures. L'Afrique constitue un enjeu économique et géopolitique essentiel pour les trois acteurs que sont la Chine, la Russie et les Etats-Unis. Entre tous ces acteurs étatiques, il y a des lignes de fractures. Moscou et Pékin partagent des conceptions communes des relations internationales, telles que le principe de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays souverains. À titre d'exemple, la Chine ne conditionne jamais son aide et ses investissements par le respect de certains critères de gouvernance, contrairement aux États-Unis et aux pays européens qui se disent très regardants des normes et valeurs défendues par l'UE à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières, comme les droits de l'homme, la bonne gouvernance la démocratie... On l'a vu, c'est au nom de ces principes que toutes les dérives ont été permises, notamment, en Syrie, en Irak et en en Libye où les forces de l'Otan ont détruit le pays du colonel El Gueddafi. Lors de son voyage, le chef du Pentagone n'en a donné que les premières esquisses du projet américain dans cette région. Les accords, sous forme de feuilles de route signées avec le Maroc et la Tunisie n'ont pas été détaillées. S'agit-il du déploiement de bases permanentes dans ces pays ou juste de l'utilisation de leurs espaces aériens? À Alger il a été question de s'appuyer sur l'expertise de l'armée algérienne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais aussi, de vente d'armes à en croire la chaîne de télévision Al Jazieera. Un autre grand remplacement? L'Algérie laisserait-elle tomber la Russie, son fournisseur traditionnel? Pas si sûr. L'arrivée du Pentagone à Alger a été précédée par celle du patron, le directeur du service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie, Dimitrii Chougaev. C'est dire que les questions géopolitiques régionales n'ont pas occupé l'essentiel des discussions, même si bien évidemment les dossiers malien et libyen, où les conflits s'enlisent, ont été passés en revue.