Ouf! Le communiqué du Conseil des ministres, rendu public dans la soirée de dimanche dernier, est tombé comme un grand soulagement sur les élèves et leurs parents! Car, ils ont, enfin, une idée claire sur leur avenir! Après des mois de tergiversations et après consultation du Comité scientifique de suivi de la pandémie, le gouvernement a décidé que les conditions étaient réunies pour reprendre le chemin de l'école. Une reprise qui se fera «graduellement», afin d'éviter le scénario français ou marocain. Ainsi, ce seront les bambins qui retrouveront en premier les bancs de l'école. Leur rentrée est prévue dans 15 jours. «La date de la rentrée scolaire pour le cycle primaire a été fixée au 21 octobre, à travers l'ensemble du territoire national», a indiqué la présidence de la République dans un communiqué concluant la réunion du Conseil des ministres. Les élèves du cycle moyen et secondaire devront être encore un peu plus patients. Ils ne reprendront les cours qu'à partir du mois prochain, plus exactement le 4 novembre prochain. Une reprise qui interviendra après le référendum sur la nouvelle Constitution et surtout suite aux résultats de l'examen du baccalauréat. D'ailleurs, la rentrée universitaire est, elle, prévue 10 jours, après, soit le 15 novembre prochain, alors que la date du 15 octobre a été retenue pour la rentrée dans le secteur de la formation professionnelle. Les responsables du secteur de l'Education nationale et de l'enseignement Supérieur auront le temps de prendre les mesures nécessaires afin que cette reprise des «plus spéciales» se fasse dans de bonnes conditions. Le président de la République a instruit, dans ce sens, les premiers responsables des secteurs concernés de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réussir cette reprise. «Cette rentrée doit prendre en ligne de compte la garantie du transport scolaire pour les élèves et l'ouverture des cantines scolaires, et ce après consultation des partenaires sociaux et des associations de parents d'élèves», souligne la même source. «La rentrée universitaire devra se faire en prenant en considération les impératifs liés à la réorganisation des cités universitaires et éviter la surcharge, notamment au niveau des amphithéâtres, et ce au vu de la situation sanitaire due à la propagation du Covid-19», soutient le gouvernement. Le chef de l'Etat a, en outre, insisté sur la mise en place d'un protocole sanitaire strict qui devra permettre d'éviter la propagation du virus. Le communiqué a mis l'accent sur le «strict respect des conditions d'hygiène, conformément au protocole sanitaire, en prenant en compte la santé de l'élève, étant au centre de tout intérêt et de toutes les priorités».

Parmi les mesures sur lesquelles insiste le président Tebboune, l'impérative «désinfection des établissements scolaires 72 heures avant la rentrée avec l'impératif port du masque pour le cycle secondaire». D'autres mesures devraient être prises très prochainement pour renforcer le protocole sanitaire qui a été «testé» durant les examens du baccalauréat et du Brevet d'enseignement moyen. Les syndicats de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et des représentants du ministère de la Santé vont se réunir dans les prochains jours, afin de «peaufiner» ce protocole sanitaire. Il sera aussi question de «négocier» les conditions pédagogiques de cette reprise puisque certaines propositions faites par la tutelle ont été refusées par certains syndicats. Il faudrait alors trouver des conditions qui font l'unanimité, pour une reprise sans tracas, surtout que la Présidence n'a pas exclu un nouveau report de la date de la rentrée, en cas de dégradation de la situation sanitaire. Elle a laissé le dernier mot aux autorités sanitaires. «Le Comité scientifique ayant, dans ce cadre, toutes les prérogatives pour examiner et revoir la situation concernant la rentrée scolaire», a conclu le communiqué.

Le président Tebboune l'a toujours dit: «La santé des citoyens avant tout». La rentrée est donc actée, mais en...sursis.



Les dates à retenir

Primaire: 21 octobre

Moyen et secondaire: 4 novembre

Université: 15 novembre

Formation professionnelle: 15 octobre