L'OMS ne donnait pas cher de l'Afrique, de l'Algérie en particulier, de ses capacités à faire face à la pandémie de coronavirus lors de son apparition. Rappelons que l'Organisation mondiale de la santé l'avait placée sur une liste de 13 pays africains devant être «particulièrement vigilants» à l'égard de ce type de virus, soulignant que l'Algérie faisait partie des pays ne disposant pas du «matériel essentiel dont elle a besoin pour effectuer des tests sur un nouvel agent pathogène», ses propres capacités ne lui permettant pas d'être en mesure de dépister de manière autonome le coronavirus. Le contraire a été prouvé. Elle a été parmi les premiers pays à se doter en matériel de protection: masques chirurgicaux, masques de type FFP2, combinaisons, kits de dépistage...en faisant actionner ses réseaux notamment. C'est, en fait toute la société qui s'est mobilisée dans cet «effort de guerre» indispensable pour sortir victorieuse de cette épreuve tragique inédite dans l'histoire de l'humanité. Le président de la République, ses ministres, des personnalités politiques, de la société civile, du monde sportif ont fait don soit de leurs salaires ou de sommes d'argent conséquentes. De nombreuses entreprises publiques et privées, des universités, se sont mises à la fabrication de matériel de protection (masques...), des universités ont mis au point des laboratoires de dépistage du Covid-19 à l'instar de l'université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, d'autres se sont lancés dans la fabrication des flacons de gel hydro-alcoolique... 1300 fabricants sont mobilisés, à l'heure actuelle, dont un d'entre eux qui produit 3 millions de bavettes par jour. 780.000 masques chirurgicaux sont confectionnés tous les jours avec une capacité de fabrication quotidienne de 3 à 5 millions de masques. Des confinements stricts ont été imposés, avec des appels récurrents au respect des gestes barrières et au port du masque. Autant de mesures qui ont permis à l'Algérie de figurer parmi les pays les moins impactés par le Sars-cov-2. Fera-t-elle aussi bien ou mieux pour sa campagne de vaccination? Les laboratoires Moderna et Pfizer ont, en effet, annoncé qu'ils ne pourront satisfaire que 20% de la demande mondiale et qu'ils devront, par conséquent, étaler leur offre jusqu'en 2024. Sachant que les pays occidentaux seront servis en priorité et que le Covid-19 ne prendra pas de repos durant tout ce temps-là, il faut reconnaître que la lutte pour l'accès à ces vaccins fera rage. Les pays qui vont se lancer incessamment dans des campagnes de vaccination ne pourront pas attendre et n'auront d'autres choix que de se rabattre sur d'autres types de vaccin pour se procurer assez de doses. À raison de deux injections par personne cela devrait tourner autour de quelques dizaines de millions pour l'Algérie. Relèvera -t-elle ce challenge? Au pied du mur, les pouvoirs publics n'ont pas d'autre alternative et ils n'ont certainement pas attendu la décision de débuter la campagne de vaccination en janvier pour être sur les rangs pour acquérir la fameuse substance qui permettrait de s'immuniser contre la maladie. Les grands laboratoires qui ont en fait l'annonce sont présents dans le pays, en ce qui concerne les vaccins chinois et russe des contacts ont été établis à travers leurs représentations diplomatiques. «Nous avons discuté de cette question lors de nos rencontres avec les ministres algériens de la Santé et de l'Industrie pharmaceutique», avait déclaré le 8 décembre l'ambassadeur russe à Alger, Igor Beliaev, dans une interview accordée au site d'information russe Sputnik.

Pour ce qui est d'AstraZenaca qui avait fait part d'avancées dans sa recherche, le contact a été pris par le biais de son site de fabrication de la région Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord) situé en Russie.

La mise en place de deux task force et d'un dispositif opérationnel en charge de la préparation de tous les aspects logistiques liés à l'opération d'importation du vaccin ainsi que son stockage et sa distribution, la désignation de sites de stockage, indiquent que le pays est fin prêt pour... le grand test.