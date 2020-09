C'est demain que sera donné le coup d'envoi des épreuves du BEM. Un examen qui se déroulera après 4 mois de retard et dans des conditions particulières, à cause de la pandémie du Covid-19. Ce sont pas moins de 56 000 candidats qui seront appelés à passer leurs examens dans le strict respect des règles d'hygiène et de distanciation sociale. Durant ces trois jours, ce ne sont pas que les élèves qui seront «examinés», mais aussi les pouvoirs publics. Ce sera le grand test du coronavirus! Les protocoles mis en place seront vérifiés, passés sous la loupe.

Le ministère de l'Education nationale, en collaboration avec celui de la Santé, préparent depuis plusieurs mois ce protocole sanitaire. Ils avaient dévoilé, au mois de juillet dernier déjà, ses grandes lignes. Il s'agit, entre autres, de l'augmentation du nombre de centres d'examen, afin de pouvoir diminuer le nombre d'élèves dans chaque classe. Il y aura presque trois fois plus de centres d'examen que les années précédentes. Tout comme le nombre de portes d'accès aux centres d'examen, elles seront plus nombreuses, afin d'éviter que les élèves ne se rassemblent avant chaque examen. Il est également prévu que les classes d'examen soient ouvertes très tôt le matin, à partir de 6h30 toujours pour éviter un afflux d'élèves à l'entrée. Il y a également des centres d'examen supplémentaires «réservés» spécialement aux imprévus tels que les urgences ou les cas suspectés de coronavirus. Demain, l'on aura une idée claire sur la capacité de l'Education nationale à gérer cette situation exceptionnelle, tout comme l'implication des élèves dans le respect des normes que ce virus a contraint de mettre en place. Cet exercice grandeur nature, sera suivi quelques jours après, dimanche prochain, d'un test de plus grande envergure, à savoir le baccalauréat. Il s'agira de plus de 200 000 élèves regroupés pendant 5 jours, à travers une centaine d'établissements du pays. Il faudra gérer leurs entrées et sorties, leurs déplacements dans les quatre coins de l'établissement, tout en veillant au respect du protocole sanitaire, avec notamment le port obligatoire du masque. On saura si ces élèves pourront supporter ou non, du reste, durant plusieurs heures ces masques. Le déroulement dans de bonnes conditions de ces deux examens nationaux sera ainsi déterminant pour le devenir de la prochaine année scolaire, dont la rentrée est prévue le 4 octobre prochain. Si tout se passe dans de bonnes conditions, le protocole sanitaire sera donc bien «huilé». Ces examens auront été une occasion pour l'encadrement pédagogique de se familiariser avec ces nouvelles règles de travail. Dans le cas contraire, si par exemple les centres d'examens se transforment en cluster du Covid-19, ce sera une véritable catastrophe et pas que sanitaire. Au-delà du fait que les déplacements de ces milliers d'élèves accéléreront la circulation du virus, il faudra tout fermer et prendre le temps de revoir complètement le protocole sanitaire. On a pu voir ce qui se passe actuellement en Europe, particulièrement en France, qui vient de fermer deux écoles. En Algérie, l'on aura l'occasion de tout tester graduellement, avant la grande rentrée. Le report à cette période de l'année de ces deux examens sera t-il donc bénéfique pour le reste de l'année scolaire? Wait and see...