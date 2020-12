«La formation professionnelle est la colonne vertébrale de l'activité industrielle», a déclaré, hier, le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Il s'exprimait depuis Médéa, après avoir donné le coup d'envoi officiel de la rentrée des classes du secteur.

Lors de son allocution, prononcée au niveau de l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle (Insfp) de Médéa, le Premier ministre a indiqué que «le secteur est le moteur essentiel de la création et du développement de la PME-PMI».

Cela avant de souligner qu'«il était impératif d'établir des passerelles entre les secteurs de la formation professionnelle et de l'économie». Autrement dit, «former selon les besoins du marché». Il y a lieu de noter dans ce sens que la tutelle affirme avoir prévu plusieurs nouvelles spécialités s'ajoutant à celles proposées dans le programme pédagogique et ce en fonction des spécificités de chaque région. Pour rappel, les actions du Plan d'action du gouvernement s'articulent autour de l'amélioration de la qualité de la formation et du renforcement de la formation et de l'enseignement technique, scientifique et technologique. Il a été décidé, d'une part, la promotion des filières de formation technique, scientifique et technologique et la réorganisation du cursus d'enseignement professionnel et du système d'orientation, du certificat de formation professionnelle spécialisée (Cfps) au diplôme de Brevet de technicien supérieur (BTS). Le gouvernement a d'autre part, décidé l'élargissement du réseau d'infrastructures de formation et la création de filières d'excellence dans les branches prioritaires de l'économie nationale, à travers le développement du partenariat et la dynamisation des établissements d'ingénierie pédagogique.

A cet effet, le secteur propose une formation dans cinq niveaux, dont celui de technicien supérieur (TS) à travers les 201 Instituts nationaux spécialisés dans la formation.

Plus de 538.000 places pédagogiques, couvrant une vingtaine de branches professionnelles, sont en effet proposées cette année dans près de 1.300 établissements publics et privés. Selon les chiffres révélés par la tutelle, un nombre de 760 établissements de formation relevant du secteur privé a été agréé au total, cette année. Ceux-ci assureront la scolarités de près de 52.000 stagiaires.

Afin d'éviter que l'ensemble des centres d'apprentissage ne se transforme en de nouveaux foyers de l'épidémie, le ministère affirme avoir mobilisé tous les moyens humains et matériels pour la mise en oeuvre du protocole sanitaire lors de cette rentrée. C'est un vrai marathon auquel doit faire face la famille de la formation professionnelle.

Le personnel administratif et autres travailleurs avaient repris le travail, fin août dernier, en vue de préparer l'année professionnelle. Ils avaient pour mission d'aménager les espaces et de mettre en place des gestes barrières prévus dans le protocole sanitaire, validé par le Comité scientifique. Les enseignants ont également rejoint leurs postes de travail, pour élaborer un programme de répartition des groupes, des journées et des ateliers, conformément au respect de la distanciation physique. Le chef de l'Exécutif s'est également exprimé sur le projet de l'autoroute Nord-Sud, actuellement en cours de réalisaton. Après avoir inauguré le tronçon de l'autoroute Chiffa-Berrouaghia, Djerad a annoncé «la poursuite les travaux de l'autoroute Nord-Sud jusqu'à la limite des frontières avec les pays du Sahel.» Ce projet en question permettra sans doute de relier le mégaport d'El Hamdania, au réseau routier pour faciliter l'acheminement de la marchandise depuis l'infrastructure, jusqu'aux frontières Sud du pays. Objectif: atteindre le marché africain.

À propos du tronçon de l'autoroute Chiffa-Berrouaghia, le Premier ministre a déclaré que «celui-ci représente un grand acquis et il est d'une importance stratégique pour le pays». Cela avant d'insister sur «l'importance de l'entretien régulier de l'infrastructure routière ainsi que la sécurisation des tunnels». Le Premier ministre a également donné le coup d'envoi de plusieurs projets de développement local. Il a procédé à la pose de la première pierre d'un projet de construction de 1.267 logements location-vente (Aadl), localisé à Beni-Atteli, au nord de la wilaya. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a fait une halte au niveau d'exploitations agricoles à Ain-El-Melh, dans la commune d'Oued Brahim, à l'est de Médéa, spécialisées dans les cultures arboricoles. Il a, en marge de sa visite du site, insisté sur «l'importance de soutenir le secteur agroalimentaire, en vue d'ouvrir de nouvelles perspectives aux agriculteurs».

«Il faut impérativement ériger une industrie agroalimentaire et ouvrir ainsi de nouvelles perspectives aux agriculteur», a-t-il déclaré.

Cela avant de conclure que «nous devons sortir de la logique rentière et optimiser notre potentiel agricole».