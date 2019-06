La rencontre devant regrouper sept formations politiques du pôle démocrate programmée pour aujourd’hui, aura bel et bien lieu, malgré le refus d’autorisation de salle signifié par les autorités de la wilayas d’Alger aux organisateurs. La réunion se tiendra au siège national du RCD à El Biar. Entrant dans le cadre des initiatives que prennent les acteurs politiques pour trouver une issue à la crise, les sept formations politiques ont prévu de se revoir aujourd’hui, quelques jours après un appel à la «concertation et au dialogue», lancé à l’adresse de la scène politique et de la société civile. Les organisateurs de cette 3e initiative de dialogue après celle de la société civile, le 15 juin dernier, et celle du Front du changement annoncé pour le 29 du même mois, avant d’être reportée au 6 juillet prochain, ont estimé dans leur premier appel que «l’heure aujourd’hui est à la concertation et au dialogue des forces progressistes afin de construire un pacte politique consensuel qui définira par la suite les contours du processus de transition démocratique dans notre pays».

Il convient de rappeler que le groupe des « sept » est composé du FFS, du RCD, du PT, PST, du MDS, de l’UCP (Union pour le changement et le progrès) et le PLD (Parti pour la laïcité et la démocratie), ainsi que de Me Noureddine Benissad au nom de la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (Laddh).