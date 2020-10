Quelques hameaux situés sur les hauteurs de la crête, à la lisière entre les communes de Boudjima et Mizrana. En l'espace de quelques années seulement, un village s'est formé avec l'arrivée des familles propriétaires des terrains qui s'y trouvent. Sauf que cette urbanisation ne s'est pas faite avec un plan prévisionnel ni sur intervention des autorités locales ni avec les habitants eux-mêmes.

L'arrivée de dizaines de familles s'accompagne de la poussée de maisons comme des champignons. Un village est en gestation, mais pour qu'il naisse, il faut des moyens. Et c'est justement ces moyens qui font défaut. Les autorités locales, prises au dépourvu, n'arrivent pas à juguler ce processus de naissance tellement rapide que même le hameau ne porte pas encore de nom. C'est juste qu'il est distant de quelques kilomètres du chef-lieu de la commune de Mizrana, de plus d'une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la commune de Boudjima et autant de la commune de Makouda.

Les habitants de ce hameau, pratiquement tous des agriculteurs, ont attendu des années pour voir le raccordement à l'électricité être réalisé. Aussi isolés des autres villages limitrophes, l'arrivée de ce moyen est déjà en soi un miracle.

Une seule route bitumée mais qui est dans un état délabré depuis quelques années. Ces deux moyens sont l'unique lot consenti pour le moment après une gymnastique avec l'éloignement du hameau qui se cache souvent dans un burnous de brume. Sur les lieux, nous avons fait parler quelques habitants qui ont tenu à profiter de l'occasion pour appeler les autorités à s'intéresser à leur situation. «Nous avons des enfants scolarisés, mais nous souffrons vraiment durant toute l'année.

Moi, j'emmène mon enfant dans une école située à plusieurs kilomètres. Lorsque je travaille en dehors de la wilaya, madame ne peut l'emmener, faute de transport, nous sommes dans l'obligation de le laisser chez mes parents dans l'ancien village», raconte Zidane, un père de famille.

En plus de l'éloignement des écoles, d'autres villageois ont signalé l'absence de transport qui les laisse dans un enclavement sans commune mesure. « Vivre ici nécessite un véhicule. Le transport n'arrive pas jusqu'ici, ce qui nous oblige à aller à pied sur plusieurs kilomètres pour trouver ce moyen», affirme un autre villageois qui lance un appel aux transporteurs pour organiser des dessertes vers le village.