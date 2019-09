Le haut-fourneau du complexe Sider El-Hadjar a été remis en marche hier après six jours d’arrêt dus à la baisse de stocks de fer brut à un niveau ne permettant pas la poursuite de l’activité du haut-fourneau, a-t-on appris auprès du directeur général par intérim du complexe, Lotfi Manaâ. «Les stocks en fer brut du complexe ont été augmentés à un niveau assurant l’activité d’une semaine en attendant la résolution du problème des approvisionnements en matière première», a indiqué le même cadre. Auparavant, le président-directeur général (P-DG) de la société des mines de fer de l’Est (MFE), Mohamed Messaâdia, a expliqué à l’APS, que la panne survenue sur le plateau de la voie ferrée transportant du fer brut depuis la mine d’Ouenza (Tébessa) vers le complexe

Sider d’El Hadjar est à l’origine du dysfonctionnement de l’approvisionnement de ce complexe en matière première. Le P-DG a ainsi confirmé les informations rapportées par la presse et faisant état de l’arrêt, depuis le 2 septembre dernier, de l’outil pivot de la chaîne de production du complexe sidérurgique d’El Hadjar, le HF2. Messaâdia a, à ce propos, évoqué le transport de la matière première par voie terrestre depuis la mine de Boukhadra, révélant que 30 camions privés sont mobilisés pour transférer le fer brut à Sider El Hadjar. Il a relevé que «des retards dans le paiement des transporteurs perturbent cette opération d’approvisionnement de la méga unité de sidérurgie». Un stock de l’ordre de 120000 tonnes de matière première est réservé au niveau des mines de Boukhadra et de Ouenza pour le complexe Sider d’El Hadjar,

a-t-il affirmé, rappelant qu’ordinairement, une quantité de 5000 tonnes par jour est acheminée vers Annaba. à préciser enfin que depuis 2019, Sider El Hadjar a enregistré trois arrêts du haut-fourneau, liés aux perturbations des approvisionnements en fer brut et à la baisse de ses stocks.