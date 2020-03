Infiltré, le Hirak a dévié de sa vocation citoyenne. C'est ce qu'a déclaré, hier, dans un entretien accordé à l'APS, Ammar Belhimer. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, avance ses arguments «on ne reconnaît plus, au fil du temps qui passe, le mouvement des origines. Un an après sa naissance, favorisée par la tentative du passage en force du président déchu -alors incapable- pour un cinquième mandat destiné à préserver les intérêts mafieux d'une caste parasitaire aux commandes du pays, le néo-Hirak fait du surplace et s'installe dans l'impasse. A l'origine, mouvement transcourant et trangénérationnel, il a fini par être parasité par certains courants politiques qui l'ont rejoint pour mieux le faire dévier de sa vocation citoyenne, patriotique, démocratique et plurielle». De quels courants s'agit-il? L'ancien journaliste va aller dans le détail en affirmant «des ONG qui ont pignon sur rue à Genève ou à Londres, des résidus irréductibles de l'ex-FIS et des revanchards mafieux de l'ancien système travaillent d'arrache-pied, y compris par derrière les barreaux ou à partir de leurs retraites dorées (forcées ou choisies), pour propager les mots d'ordre de désobéissance civile, de troubles et de recours à la violence». Il en veut pour preuve «l'accumulation effrénée de ressources financières et le positionnement de leurs relais dans tous les appareils d'Etat et à tous les niveaux de décision, leur confèrent naturellement une force de frappe qui n'a pas encore été totalement contenue». Le ministre soutient donc que la mafia politico-financière, à l'extérieur comme à l'intérieur, garde son influence sur la société dans l'espoir d'«un retour aux affaires et aux commandes à l'aide de marches quotidiennes là où elles peuvent être tenues, appuyant des mots d'ordre hostiles à l'institution militaire et aux services de sécurité. Ce qui est en fait visé ce sont les institutions, l'ordre public, la stabilité et la souveraineté nationale». Dénonçant, en filigrane, les nouvelles marches du samedi, Ammar Belhimer craint que le Hirak «s'inscrive de plus en plus dans le prolongement de ces bouleversements préfabriqués qui, au demeurant, révèlent chaque jour davantage leur caractère contre-révolutionnaire». Clairement, le ministre dit que derrière ce mouvement qui a porté une cause juste «se profile dangereusement la quête d'une nouvelle hégémonie coloniale» car il existe «une nouvelle secte autoproclamée révolutionnaire» qui a exclu les millions de manifestants mobilisés au début par le Hirak. Peu optimiste quant à l'issue de ce mouvement de protestation, le porte-parole du gouvernement ajoute «tout indique que l'issue ne sera pas forcément celle que l'on escompte, et que dans ce scénario, le danger n'est pas toujours là où il est annoncé ou attendu». Malgré l'inquiétude exprimée par le ministre, ce dernier va terminer sur une note d'espoir en appelant le peuple à écouter les voix de la raison affirmant que «le Hirak est intelligent et généreux. Il doit le rester et même l'être plus encore lorsqu'il y a péril majeur en la demeure».