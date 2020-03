Il est près de midi, le premier acte du Hirak est encore timide. Alger semble calme même si le service de sécurité est déjà en place. Dans les cafés de la capitale, les habitués du Hirak sont là, ils attendent. à ce moment précis personne ne sait encore si le Hirak sera maintenu, vu la menace du coronavirus et les instructions du président de République de mettre en vacances les écoles, les universités, les écoles coraniques et les centres de formation. «C'est la sortie des mosquées qui donnera le ton», affirment les présents qui, entre-temps, usent de l'humour pour passer le temps mais aussi la peur: «Reste à un mètre loin de moi», lance une manifestante à son ami qui veut la saluer. D'autres encore sont plus créatifs à la place de la conventionnelle, poignée de mains, ils optent pour le bonjour dit «coronavirus», qui consiste à se toucher la pointe des chaussures. Cela dit, la nouvelle des interpellations à côté de la mosquée Er-Rahma entachent cette ambiance bon enfant. Il est 14h. L'heure fatidique approche pour certains «l'avenir du Hirak est en jeu». D'ailleurs, les consignes de sécurité sont respectées par les manifestants. Masques, gel désinfectant hydro-alcoolique, mouchoirs en papier sont même distribués par certains d'entre eux. «Je ne prends pas à la légère la santé publique, mais nous avons pris un engagement le 22 février, et nous devons aller au bout de notre engagement», disent les manifestants. Cette journée est aussi particulière qu'ordinaire. «Pour un vendredi de mobilisation, il n'y a pas beaucoup de monde, mais pour un jour de menace réelle de coronavirus, il y a beaucoup de monde», affirme Mustapha, un habitué du Hirak. D'ailleurs, même les slogans ont été adaptés à l'épidémie «le Corona n'arrêtera pas la mobilisation», scandent les manifestants, aux côtés des traditionnels slogans hostiles au pouvoir. Par ailleurs, l'itinéraire de ce vendredi n'a pas changé, d'ailleurs le point culminant est la rencontre des marcheurs de Bab El Oued avec ceux de Didouche, Mourad aux environs de la rue Asselah Hocine.