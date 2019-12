Lors de sa première conférence de presse en tant que président de l’Algérie, Addelmadjid Tebboune affirme vouloir être le président de la cohésion sociale et du consensus. Avant d’ajouter son désir d’aller vers un « dialogue » national, pour envisager une reconstruction politique et sociale efficace. D’ailleurs, dès cette annonce, le débat public a directement été orienté vers cette nouvelle donne. Que ce soit pour la classe politique ou pour le Hirak, les avis et les propositions affluent. Pour Farid, activiste et acteur du Hirak, la proposition du président n’est pas encore claire, pour qu’elle puisse occuper autant le débat public.

Et déclare «Pour l’instant ,tout le débat public repose sur une déclaration à demi-mots du président quelques heures après son élection. Je pense que tous les acteurs politiques devraient d’abord attendre l’investiture officielle, la passation de consignes. Et qu’il assure ses premières prérogatives avant de parler de dialogue», expliquant que pour le moment « nous ne savons pas quels vont être les mécanismes de ce dialogue, nous sommes en train de faire de la spéculation.

Et cela est une perte de temps et d’énergie, pis encore, cela risque de troubler le débat au moment convenu », poursuit notre interlocuteur, qui estime que si le Hirak doit aller vers un dialogue, il devrait se resserrer autour de revendications qui répondent à la volonté populaire. «Depuis quelque temps, de mes discussions avec les gens lors des manifestations ou dans des cafés, je me rends compte que le peuple est ouvert au débat et au dialogue, mais ne fait nullement confiance aux représentants politiques qu’ils soient dans des partis d’opposition ou pas. Les soucis du peuple ne sont pas pris en charge par ces structures depuis de longues années, et qui ne peuvent comprendre aujourd’hui les revendications du peuple. Même si ces dernières sont claires : le peuple veut l’amélioration de ses conditions de vie, et plus de libertés démocratiques »

Le Hirak est riche de plusieurs opinions politiques. Et cela n’empêche pas de voir chaque vendredi une certaine cohésion, même de consensus politique chez les citoyens, qui, depuis le début, montrent leur génie politique et leur capacité à être des acteurs majeurs du changement.

Pour Samia, si le Hirak doit aller vers le dialogue, il devra avant toute chose, éviter de tomber dans les feuilles de route des partis et associations qui répondent à des intérêts pas toujours claires. à ce propos elle dira : «A mon avis, il va falloir ne pas se tromper de discours et il faut que le Hirak (civil et militaire) prenne le temps d’aller au fond des choses pour prendre langue avec notre révolution ». Expliquant que certains relais médias, ont faussé les revendications du Hirak en mettant en avant des slogans qui n’étaient pas dans l’intérêt du peuple. « Je parle de tous ceux qui ont mis l’institution militaire comme cible à abattre et l’accusent de tous les maux. Je parle de ceux qui en état de guerre exigeaient le départ du chef d’état-major et espèrent une mutinerie. Je parle de tous ceux qui ont pollué le Hirak et ont profité de la mort de Morsi pour sortir «7okm el 3askar». -pouvoir militaire - Je parle de ceux qui nous ont empêchés de scander autre chose que ce qu’ils avaient dans leur feuille de route. Je parle des partis politiques et des associations vides et creux Je parle de la supercherie politico-médiatique», poursuit Samia, qui nous explique, qu’avant toute forme de dialogue le Hirak doit d’abord canaliser et mettre hors circuit toutes ces forces qui ne le représentent pas.

Les avis sur la proposition de Abdelmadjid Tebboune sont nombreux. Mais ils semblent s’accorder sur un point : le Hirak ne peut être représenté par ce qui est aujourd’hui la société civile ou les partis politiques.

D’ailleurs, pour Mustapha, jeune activiste habitant à Bab El Oued «avant que le Hirak pense à aller dialoguer, il devra d’abord s’organiser » puisque, affirme-il «ce qui existe aujourd’hui comme forces politiques, et courent au dialogue à peine lancé par le président, ne représente nullement le peuple. Bien au contraire, ils dialoguent pour ne pas perdre leurs privilèges ».

D’ailleurs, pour lui, ce débat est précipité et le Hirak va rejeter tous ceux qui se sont précipités dedans. «Le Hirak n’a pas confiance et c’est normal quand on sait que depuis des années, une certaine opposition négocie avec le pouvoir en place. Cela dit , je pense que si le président montre patte blanche en libérant les jeunes détenus, que ce soit ceux de l’emblème amazigh, ou ceux qui étaient contre l’élection, cela apaiserait beaucoup les tensions et mettra le peuple en confiance avec le président…» a-t-il conclu.