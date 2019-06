S’il y a une frange de vacanciers habitués à la grande évasion, cette année le contexte est moins favorable à ces esprits rebelles. Les nantis des grands voyages vers la Turquie, Dubai ou encore l’Espagne et le Maroc, ont décidé de se rabattre sur la Tunisie. Ce pays voisin qui, en plein mouvement populaire, demeure la destination favorite des Algériens. Bien que le flux des premiers vacanciers sur les frontières de Carthage soit timide, il est néanmoins important. Les postes frontaliers de la zone Est du pays, Oum T’boul, Lahdada et Bouchebka, situés respectivement dans les wilayas d’El Tarf, Souk-Ahras et Tébessa, sont entre autres postes de contrôle où les plaques d’immatriculation, témoignent de l’affluence des Algériens vers cette destination. Cette année, le mois sacré et les examens de fin d’année ont battu en retrait, permettant aux vacanciers de programmer leurs congés sur deux mois, juillet et août. Une période bien propice pour la grande évasion, cette dernière reste tributaire du Hirak.

En effet, selon plusieurs vacanciers, quelques jours en Tunisie, suffiront pour se requinquer le moral. «Cette année il y a urgence, l’Algérie a besoin de notre mobilisation, c’est pourquoi je vais, avec la famille, en Tunisie passer une semaine», a dit ce père de famille, rencontré au poste d’Oum T’boul. Originaire de la wilaya de Guelma, le quadragénaire, tout comme d’autres vacanciers, majoritairement des wilayas de l’intérieur du pays, Sétif, Batna, Constantine entre autres, ont préféré, outre la Tunisie comme destination, pour leurs vacances, décidé d’écourter leurs séjours, par rapport au Hirak.Mehdi avec ses trois copains s’est inscrit dans la même logique que ces concitoyens rencontrés au même poste. «D’habitude je pars avec mes amis en voyage organisé. Chaque année nous choisissons une destination», nous dira le jeune homme. Mais cette fois, nous avons opté pour la Tunisie, le temps de passer quelques jours et revenir pour être présents, au rendez-vous du vendredi», a précisé notre interlocuteur. Ces propos et bien d’autres orientés ont fait l’unanimité des estivants algériens à destination de la Tunisie. En somme, le devoir envers la mère patrie l’Algérie, semble bien primer même en haute saison. Il faut noter que, pour les Algériens, le départ en vacances n’a pas été annulé, mais écourtée par le Hirak.

En dépit du vaste choix que les vacanciers algériens ont, pour partir vers telle ou telle destination, ils ont préféré ne pas trop s’éloigner. Selon certains, le départ en vacances est une nécessité, pour se refaire une forme et revenir, pour continuer le Mouvement populaire. Ce dernier ne semble pas impacter la saison estivale et le Hirak. Vraisemblablement, la proximité géographique entre les deux pays semble jouer énormément, dans le bon ménage entre les vacances et le Hirak. Situation qui, selon un douanier du même poste, à l’origine de manque de pression aux guichets. «Ce n’est pas uniquement le Hirak qui a contraint les Algériens à écourter leur séjour, c’est aussi le coût du DT, sur le marché parallèle», a expliqué notre interlocuteur.