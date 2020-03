La pratique politique exige la pertinence et la perspicacité. S’appliquer à ce « jeu » des plus délicats et sensibles exige une maturité et une expérience de facto. La politique et sa pratique ne se confondent pas avec l’euphorie et la galvanisation des esprits. Cela relève de la crédulité pure et simple.

Depuis la semaine dernière l’on assiste à une espèce de pratique digne de l’auberge espagnole, tout se confond pèle-mêle, des déclarations qui sonnent comme une sorte de « fiel » édulcoré par une phraséologie faisant dans la «magnanimité» trompeuse et perfide.

Le Mouvement populaire du 22 février est livré à des tiraillements par déclarations interposées et somme toute disparates et hétéroclites. Plusieurs approches s’affrontent au sein dudit mouvement qui ne veut pas avoir une tête claire et nette au risque de se voir complètement laminé par les luttes intestines sur fond de prismes doctrinaux qui ne cessent de se manifester avec acuité et clarté.Les rencontres qui se font entre les auto-proclamés représentants du Mouvement populaire commencent à prendre une tournure faite de clivage et de conflit idéologique. Cette nouvelle étape se faisait germer à petits pas après les premiers mois du Mouvement populaire et sa lancée en quête d’une approche homogène ciblant les objectifs essentiels d’un changement dont les contours étaient déjà très clairs dès l’entame de l’élan populaire dans ses débuts. Une année après l’émergence du Mouvement populaire, l’on constate les prismes idéologiques et doctrinaux qui commencent à se faire entendre mordicus avec comme apanage le premier carré de la crise qui remonte aux années 90 du siècle écoulé.

L’approche révisionniste et des «qui tue qui» semble maintenant plus claire en termes de connotations et de slogans, voire de déclarations même qui «ornent» le décor de ceux qui cherchent à dévier la trajectoire populaire des revendications de la majorité de ce peuple qui s’est insurgée le 22 février contre le pouvoir de l’oligarchie et ses symboles.

Les tenants de ce prisme idéologique des plus obscurantistes se recrutent surtout dans le camp des islamistes intégristes qui réclament le retour aux années 90 et allant jusqu’à faire des responsables de la tragédie du pays et les premiers responsables du terrorisme et du cycle infernal de la violence islamiste, des victimes toute honte bue.

Les tiraillements commencent à s’exprimer avec nuance et on ne peut plus clair, surtout au niveau des «démocrates» qui se faisaient des illusions quant aux forces disparates et composites qui animaient et qui animent toujours une partie du Mouvement populaire à telle enseigne que tout l’imaginaire qui a été construit par lesdits démocrates se voit maintenant réduit à une pure fumisterie dont la prise de conscience politique de l’enjeu s’est faite avec douleur et amertume des plus indescriptibles. Les enjeux tels qu’ils ont évolué depuis l’émergence de l’élan populaire dont le salut est avéré dès sa première expression en tant que mouvement pacifique et populaire exigeant le changement en annulant le cinquième mandat de trop et le départ des symboles du régime et son président à céder la place aux apprentis sorciers de la politique politicienne.