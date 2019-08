Mustapha Boudina, président de l’Association nationale des anciens condamnés à mort, revient dans cet entretien sur les développements de la scène politique, le parcours du Panel pour le dialogue, et les dangers qui guettent l’Algérie, dans cette période de blocage.



L’Expression : Comment qualifieriez-vous la composante du Panel pour le dialogue ?

Mustapha Boudina :Mustapha Boudina : En tant que président de l’Association nationale des anciens condamnés à mort, et au nom de tous les camarades, pour nous l’Algérie avant tout et au-dessus de tout, sur cette logique, nous soutenons l’initiative qui a constitué le Panel, comme nous soutenons la composante humaine du Panel, à leur tête le frère Karim Younès. Cette composante n’a pas de passé impliqué avec le système, ce sont des gens qui ont assumé des responsabilités, mais qui ont beaucoup plus servi l’Algérie que le système. D’un autre côté, ce sont des gens qui ont des compétences, et un degré incontestable de patriotisme et leurs engagements à conduire le dialogue malgré certaines contestations, car la majorité silencieuse de notre peuple n’a pas pris position contre le dialogue, ni contre le Panel.



Que pensez-vous des réactions de rejet du dialogue lors de la dernière manifestation ?

Quand on crie le slogan, «pas de dialogue avec le pouvoir», pour nous , ce que les gens n’ont pas compris, qu’il s’agit d’un débat entre les parties horizontales, donc entre les représentants de la société civile, du Hirak, des partis de l’opposition, et je ne parle pas des partis de l’allégeance, car ils sont frappés de discrédit populaire, et leur voix ne sera pas entendue. Donc c’est entre nous que nous devons dialoguer, pour rapprocher les positions. Ces dernières sont diamétralement opposées, pour les unes le dialogue et l’élection présidentielle, comme aboutissement, est une conviction, tandis que d’autres soutiennent le principe de la période de transition et la constituante. D’autres encore parlent de dialogue, mais pas avec le pouvoir. Pour l’instant, ce que nous enregistrons, et ce qui est éminemment positif, c’est que ni l’armée ni le pouvoir ne s’impliquent dans le dialogue, donc c’est entre les Algériens.

Ce que nous suggérons en tant qu’association, c’est que le dialogue ne doit pas commencer au sommet, il doit démarrer à partir des wilayas, il faut essayer d’organiser des rencontres qui font participer la jeunesse, les étudiants, les éléments les plus positifs qui émergent du Hirak, c’est de là que la majorité qui adhère au dialogue, imposera à la miroité de se taire. Par ailleurs, il y a des gens qui exploitent le Hirak, je les connais, et je connais leurs positions dans le passé, ce ne sont pas des patriotes, et je les défie dans des tables rondes ou à travers des rencontres. A l’image de cette liste pour dire que les Algériens soutiennent Nezzar contre Gaïd Salah, qui a été établie en 2011 et qui n’a été rendue publique que maintenant, et j’ai été surpris de trouver mon nom alors que je n’ai jamais signé de pétition. C’est dire comment les choses se fabriquent, et se préfabriquent. De toute ma vie j’ai été contre la soumission et l‘influence de la France.

Que pensez-vous du dernier discours de Gaïd Salah ?

Aujourd’hui je vois les gens aboyer contre Gaïd Salah, qui est un moudjhahid, entouré d’un état-major propre, et une armée solidement unie derrière lui, l’institution la plus légitime sur le plan constitutionnel et populaire, puisque elle est constituée d’enfants du peuple. Les raisons pour lesquelles on veut tout faire pour créer une hostilité, contre le chef d’état-major. D’abord premièrement parce que c’est un moudjahid qui a pris une responsabilité très grave et très importante, qui a répondu aux revendications du Hirak, pour le changement radical. Deuxièmement, il a poussé Bouteflika à démissionner et il a soutenu, encouragé la justice à ouvrir les dossiers de la mafia, les traîtres et les voleurs. C’est un gage qui doit nous pousser à faire confiance à cet homme. Car je pose la question à celui qui brandit la pancarte «Gaïd Salah dégage», qui est-tu toi ? De quel droit ?

Êtes-vous d’accord pour dire, que dans cette situation l’Algérie est exposée à un grand danger ?

Beaucoup de gens du Hirak, n’ont pas compris, qu’il y a une menace de l’extérieur pour faire exécuter de l‘intérieur, un projet sioniste de la France et des Emirats, pour découper l’Algérie, comme cela a été le cas en Libye , Irak et Syrie. Ils veulent instaurer l’anarchie pour ouvrir les portes à l’ingérence étrangère.

Le peuple algérien a souffert 130 ans contre les méfaits de la France, et ce n’est pas aujourd’hui qu’il acceptera que son pays soit morcelé. Ces gens font tout pour diviser l’Algérie, en essayant de chevaucher le Hirak, mais il n’y a pas de Kabyle, de Chaoui ou de Touareg, il n’y a que des Algériens, et un seul drapeau, et je souhaiterai que les jeunes qui sont en prison pour avoir brandi le drapeau, soient relâchés, car ce ne sont pas eux les coupables, mais les vrais responsables ce sont ceux qui ont profité de leur chaleur patriotique. Ce peuple uni n’accepte pas le morcellement du territoire national. Le danger que nous devons affronter en étant unis, l’intervention étrangère, et démasquer les commanditaires. Car ceux qui s’opposent au dialogue, au Hirak, et l’élection présidentielle, ce sont des gens qui veulent pourrir la situation dans notre pays, et arriver à une division et faire perdurer le système, qui a condamné les Algériens, après l’indépendance à vivre dans la misère et l’humiliation.

Un mot sur les préalables et sur le sort du dialogue ?

Les préalables, ce n’est pas Gaïd Salah qui les a fixés, et ce sont ceux qui disent qu’on refuse le dialogue, et constituent un blocage de la situation. D’ailleurs, je salue le courage du Panel qui accepte une mission très difficile, car ces gens vont faire face à une grande hostilité, mais ils réussiront, car ils ont une grande conviction.

Je fais confiance à ces frères et sœurs dans ce véritable combat. Je lance un appel à tous les Algériens patriotes, de soutenir ce Panel, et de prendre en considération uniquement l’unité de l’Algérie. Dès lors que ce Panel est indépendant, c’est une initiative populaire. Et j’appelle le Hirak, à ne pas écouter les perturbateurs, qui veulent perpétuer le statu quo et prolonger cette situation à l’infini, car ce risque nous place sous la menace des mains étrangères.