La vie a repris son rythme normal, hier. Les stigmates des échauffourées de la veille, au demeurant inutiles, ont disparu, laissant place à un meilleur visage de la cité. Les cafés et les places publiques ont renoué avec leur traditionnelle ambiance, mais avec cette imprudence devant le risque de contamination au coronavirus, dont la flambée des cas n'a certes pas laissé les gens indifférents mais force est de constater qu'on fait encore peu cas des gestes barrières.

Après une journée de vote, qui n'en était pas vraiment une, les citoyens de Béjaïa se sont levés, hier, toujours avec cette curiosité de savoir qui d'entre le «oui» et le «non» l'avait emporté.

En attendant, beaucoup abordaient sans hésiter la tension de la veille, qui, pour beaucoup avait gâché une position politique purement pacifique des citoyens hostiles à une Constitution, dont beaucoup savaient peu. Entre ceux qui tentent d'imposer une manipulation et ceux qui estiment qu'il s'agit d'«un chahut de gamins», une autre version sort du lot pour inciter les gens à penser maintenant à autre chose de plus sérieux. «Nous devons consacrer désormais nos efforts à la situation qui prévaut dans notre wilaya», préconise Ali, le cafetier du coin. Habitué aux débats quotidiens dans son établissement, il tente d'imposer son idée. «Au lieu de papoter sur ce qui nous dépasse et qui n'influe pas vraiment sur notre quotidien, essayez plutôt de vous intéresser à ces coupures de routes, au développement de la région qui reste à la traîne» conseille-t-il. En effet, il est temps de mettre sur la table certaines questions laissées à l'écart des mois durant. La gouvernance, qui brille par son mutisme aux préoccupations des citoyens, que ce soit au niveau local que régional, les mouvements sociaux qui singularisent l'économie locale, la réalisation des projets qui a du mal à décoller, autant de «maux» qui ont fini par faire fuir les plus téméraires des investisseurs, las des blocages de l'administration.

N'est-ce pas de la politique aussi? La politique locale celle qui concerne notre cadre de vie, notre bien- être de tous les jours et surtout l'avenir de la région et de nos enfants.

Passé le vote dont les résultats méritent certes des lectures, dont l'une d'elles est celle de passer à autre chose. «C'est la plus importante lecture qui s'impose», estime Rachid, qui plaide pour le placement de l'intérêt local sur toutes autres considérations. «On peut servir son pays mais laisser pour compte sa commune, sa région, car la mafia sévit aussi ici», rétorque-t-il, à un jeune qui tente de dévier le débat sur un autre sujet qui n'est pas d'actualité, pour la majorité des Bedjaouis.

Béjaïa renoue avec son quotidien et ses citoyens essayent de voir plus loin, cherchant à se placer dans la trajectoire du développement. Il n'est jamais trop tard pour bien faire.