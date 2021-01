Vendredi 29 janvier 2021. Nous sommes à Rouiba (banlieue Est d'Alger), il est presque 17 h. On est surpris de voir une foule debout rassemblée devant une cafétéria, en train de regarder la télévision. Pourtant, les rassemblements dans les cafés sont strictement interdits. Qu'y a-t-il de si important pour casser cette prohibition? S'agit-il d'un match de l'Équipe nationale de football? «C'est le match de l'Algérie contre le coronavirus», plaisante un jeune très concentré sur les écrans disposés dans la terrasse de cette buvette. Entre une gorgée de café et une taffe de cigarette, tout en gardant les yeux bien rivés sur l'écran, il explique qu'il s'agit de la réception par l'Algérie du premier lot de doses de vaccins contre le Covid-19. «C'est diffusé en direct sur la Télévision nationale. On veut voir de nos propres yeux que ce vaccin est bel et bien là», rétorque un quinquagénaire qui semblait avoir des montées d'adrénaline à chaque étape de ce qui semble être un grand événement national. Car, en quittant le café où on laisse les présents débattre de ce vaccin comme au bon vieux temps, on est surpris de voir des septuagénaires sur les bancs publics écoutant la radio pour le direct de l'arrivée de la commande des doses du vaccin Sputnik V. Ils ont ressorti leurs vieux transistors pour l'occasion! Le suspense est à son comble! On se croirait le jour d'une élection avec l'attente des résultats. Pourtant là, ils sont connus à l'avance puisque ce n'est que l'arrivée du premier lot de vaccin. Mais ils veulent le voir pour y croire! «Avec ce virus et toutes ses incertitudes, on ne sait plus où donner de la tête», explique Aymen qui avoue être très stressé. «Il y a tellement de choses qui ont été dites ces dernières semaines autour du Sputnik V qu'on a fini par croire qu'il n'arriverait jamais!», souligne-t-il pour mettre en avant l'importance de ces images de quelques minutes montrant ces conteneurs bleus, venus de Russie, être déchargés à l'aéroport de Boufarik (wilaya de Blida).

Rassemblés pour suivre le direct...

L'espoir semble de retour!

«On peut, enfin, envisager la fin de ce cauchemar pour bientôt», soutient, Fouad qui avoue que ce virus est en train de le rendre fou. «C'est soit le...». Il ne finit pas sa phrase, un ami vient l'interrompre, pour dit-il, lui annoncer une bonne nouvelle. «Il y aura un autre vaccin qui arrive dimanche prochain (aujourd'hui) Hadawine kalha el wazir (le ministre vient de l'annoncer, Ndlr)», indique-t-il. Fouad lui demande alors de quel vaccin il est question.

«Walah maâlabali, wakila taâ l'ingliz (Je ne sais pas, je crois qu'il s'agit de celui des Anglais, Ndlr)», lui répond-il. Fouad vérifie alors sur son smartphone et confirme l'information. «Walah, c'est sérieux. C'est le vaccin AstraZeneca et il arrive dimanche prochain», confirme-t-il, très excité. Il n'en fallait pas plus pour lancer un large débat de rue sur ces deux vaccins. «Lequel est meilleur et surtout qui se fera vacciner?», étaient les sujets de ces discussions qui n'en finissaient pas. Néanmoins, le couvre-feu arrive pour remettre tout le monde devant la réalité du Covid-19.Les rues commencent à se vider peu à peu, les Algériens sont heureux. Le vaccin est là. Même si pour certains, les doutes subsistent. Ils attendent le lendemain pour voir si la campagne de vaccination sera effectivement lancée. «À ce moment-là, les choses sérieuses vont commencer...!», estiment beaucoup de ceux qui restent encore sceptiques...

«Pas de grasse matinée, c'est le jour J»

L'Algérie s'est donc endormie en rêvant du vaccin contre le coronavirus. Un rêve qui est devenu une réalité dés le lendemain matin à Blida. Comme la veille, les citoyens ont suivi attentivement le lancement de la campagne de vaccination diffusée, elle aussi, massivement par les médias publics et privés. En ce jour de week-end, certains ont même «zappé» la grasse matinée pour assister à ce moment historique. À l'image de Neïla qui était débout aux aurores. «Je ne suis pas une lève-tôt, mais aujourd'hui, j'ai fait exception. C'est un jour historique», réplique celle qui avoue avoir regardé minute par minute le déroulement de l'opération sur les chaînes de télévision. D'autres, moins «chauvins» que Neïla ne sont pas allés jusqu'à sacrifier leur repos de fin de semaine. Néanmoins, dès leur réveil ils sont partis aux nouvelles, notamment sur les réseaux sociaux où l'information avait fait le «buzz».

«Tebboune a tenu son engagement!»

Les vidéos de la première dame à s'être fait vacciner étaient partagées en masse! Tout comme celles des personnes qui ont suivi. Dans leurs statuts, les internautes ne parlaient que de ça! Ils étaient même à la chasse des informations ou vidéos exclusives. «Y a-t-il quelqu'un sur place, à Blida, pour nous donner les informations qui n'ont pas été diffusées par les médias?», écrit, par exemple, Mohamed Reda sur sa page Facebook. D'autres vont encore plus loin! Visiblement adeptes des théories du complot, ils interrogent les autres internautes s'il s'agissait de vraies images ou de montages.

La Toile se déchaîne avec des milliers de commentaires leur demandant d'arrêter de «propager» l'ignorance avant que des internautes n'envoient des vidéos qu'ils ont filmées sur place. Amine est l'un d'entre eux. Nous l'avons contacté par message. Il assure s'être rendu, ce matin (hier, Ndlr) sur place pour voir de ses propres yeux le début de cette campagne de vaccination. «Je suis allé sur place. Je connais personnellement des personnes qui se sont fait vacciner», soutient-il avant de nous avouer les «vraies» raisons de son déplacement. «Je suis de ceux qui ne croyaient absolument pas à l'arrivée de ce vaccin. Du moins pas avant plusieurs mois. Alors j'ai décidé de me déplacer pour finir de me convaincre que j'avais tort», souligne-t-il. «J'admets que le président de la République a tenu sa promesse, pourtant, ce n'était pas gagné...», poursuit-il avec ce qui ressemble à un mea-culpa. L'avis de Amine est partagé par un bon nombre d'Algériens qui se réjouissent que le chef de l'État ait pu tenir cet engagement qui n'était pas gagné d'avance. «L'arrivée du vaccin est une très bonne chose. Mais le fait qu'il soit arrivé, comme promis par le président, avant la fin du mois en cours est un signe fort envoyé aux Algériens», estime, Lakhdar, qui voit ça comme une avancée dans le rétablissement de la confiance entre les Algériens et leurs dirigeants. «Je pense que si cet engagement n'avait pas été tenu, cela aurait été une véritable catastrophe en accentuant la cassure qui existe entre les deux. Surtout qu'il s'agit d'une affaire de santé publique», explique-t-il heureux, quand même, que c'est le contraire qui se soit passé.

Les interrogations

Si presque toute la population partage cette joie, il n'en demeure pas moins que certaines interrogations subsistent. Que ce soit les personnes rencontrées durant notre reportage ou sur les réseaux sociaux, un bon nombre se demandent comment va se passer cette opération de vaccination.

«Comment allons-nous nous faire vacciner? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? Qui est concerné? Y aura-t-il assez de doses pour tous?», sont autant de questions que nous ont posé les personnes que nous avons interrogées durant notre tournée. Il semblerait que malgré les explications des autorités, un flou subsiste encore sur ces points «vitaux» pour le bon déroulement de l'opération.

«Je suis universitaire, mais j'admets que je n'ai pas trop bien compris les étapes de cette vaccination contre le Covid-19», atteste Lamia, cadre dans une assurance privée. Hamza est du même avis. Il espère que cette bonne nouvelle soit accompagnée par une grande campagne de sensibilisation. «Il faut aussi que les gens comprennent que ce n'est pas encore la fin du coronavirus. On commence juste à voir le bout du tunnel», rétorque avec un large sourire celui qui se dit heureux de pouvoir entrevoir enfin l'avenir. Un sentiment de joie qui s'est répandue à travers les quatre coins du pays durant tout le week-end. Même la météo semblait être clémente, avec un ciel d'un bleu magnifique et un soleil exceptionnel pour un mois de janvier. Elle fêtait ce vaccin de tous les espoirs...