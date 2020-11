Le verdict dans le procès en appel du journaliste détenu Abdelkrim Zeghilèche, est tombé hier. Il a été condamné à une peine d'un an de prison ferme, dont six mois avec sursis, assortie d'une amende de 50 000 DA, selon le Comité national pour la libération des détenus(Cnld). Le parquet général avait requis, le 25 octobre dernier, lors de son procès en appel à la cour de Constantine, l'aggravation de la condamnation à l'encontre du journaliste détenu. Il est accusé d'atteinte à la personne du président de la République et de publications, sur Facebook, pouvant porter atteinte à l'unité nationale. À titre de rappel, le procès en appel a été renvoyé, le 4 octobre, à l'audience du 25 octobre, à la cour de Constantine. Incarcéré à la prison du Coudiat depuis le 23 juin dernier, il devrait quitter la prison en décembre prochain. Il été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction près de tribunal de Ziadia. Son procès, en première instance a fait l'objet de plusieurs reports. Il a été initialement programmé pour le 10 août dernier, au tribunal de Ziadia, puis renvoyé à l'audience du 17 août, où il a été condamné à 2 ans de prison ferme et à une amende de 100 000 DA. Le procureur avait requis une peine de 3 ans de prison ferme et une amende de 100 000 DA à son encontre.