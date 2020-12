Le laboratoire Roche Algérie a inauguré lundi, à Alger sa série de formations en ligne (via l'application zoom) sur les nouvelles thérapies pour le traitement du cancer des bronches et du poumon, en direction des journalistes versés dans le secteur de la santé et autres.

Une première session, répartie entre deux groupes, les lundi 30 novembre 2020 et,hier, mardi 1er décembre 2020, a été inaugurée lundi dernier. Cette formation pointue, dédiée au cancer bronchique et du poumon et ses nouveaux traitements thérapeutiques, était animée, le premier jour par Fatma Seghier, professeure en médecine, chef de service d'oncologie médicale à l'EPH Sidi Ghilès (wilaya de Tipasa). Cette session a été organisée dans le cadre de la sensibilisation sur le cancer bronchique et le cancer du poumon qui s'est déroulé pendant tout le mois de novembre.

L'agence événementielle et de communication Interface Media a organisé dans ces locaux d'Alger, ces deux cycles de formation (et d'information) en ligne de Roche Algérie, sur les nouvelles thérapies pour le traitement du cancer des bronches et du poumon.

Cette heureuse initiative, activée en direction essentiellement des journalistes spécialisés dans le domaine de la santé et autres cadres du secteur, s'est déroulée, quant à sa première session de formation lundi, en présence de huit journalistes alors que la seconde a vu, hier, une dizaine d'autres y participer.

Lors du débat qui s'en est suivi lundi, le journaliste de L'Expression s'est enquis de la visée «concrète» des taxes sur les prix du tabac en Algérie.