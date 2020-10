Après avoir été signé à Alger, la convention pour la création d'un lectorat espagnol à l'université de Béjaïa a pris forme, hier, lors d'une cérémonie présidée par l'ambassadeur d'Espagne, Fernando Morán, des responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les autorités de la wilaya, ainsi que le recteur de l'université de Béjaïa, Ahmed Bouda.

Financé par la société espagnole Naturgy et par ladite université, avec la collaboration du ministère algérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique et du ministère des Affaires étrangères, de l'Union européenne et de la Coopération, par le biais de l'Agence espagnole de coopération internationale au développement (Aecid), ce département de langue espagnole se décline comme un nouvel exemple de partenariat public-privé, que l'Espagne a inclus comme axe fondamental pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030.

Le candidat, déjà sélectionné a pris, hier, son poste au département des langues modernes de l'université de Béjaïa pour enseigner l'espagnol pendant l'année universitaire 2020-2021. Il s'agit du lecteur espagnol Sergio Aguado. Outre le «renforcement des échanges bilatéraux entre les deux pays», cette convention oeuvre au «développement de la pratique de la langue espagnole à l'université de Béjaïa».

Cette convention n'est pas la première du genre puisque la société espagnole a déjà financé à l'université d'Alger 2, déjà un lectorat espagnol, largement financé par la fondation Cepsa. Un troisième lectorat a été ficelé aussi à l'université d'Oran 2. Les deux lectorats ont été récemment renouvelés.

La collaboration réussie entre l'Aecid et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est soldée par l'enseignement de la langue espagnole aux niveaux des trois universités algériennes par un réseau de lecteurs espagnols. Cette collaboration s'est matérialisée par la création de trois départements disposant de l'enseignement et de la culture espagnoles, répondant à l'intérêt croissant pour la connaissance de l'espagnol parmi les nouvelles générations algériennes.

L'espagnol est l'une des langues les plus parlées au monde, avec plus de 500 millions d'hispanophones en Amérique latine, en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et en Asie. Actuellement, les instituts Cervantes d'Alger et Oran auxquels s'ajoute désormais celui de Béjaïa enseignent chaque année l'espagnol à des centaines d'Algériens.