L'histoire a fait le tour du pays. Lundi dernier, deux petits voyous en moto ont agressé à l'arme blanche un autre motard pour lui voler son deux-roues. La scène s'est passée, en pleine journée, sur l'autoroute Est-Ouest (au niveau de Douéra). Des automobilistes sont intervenus, évitant que l'irréparable se produise, mais les agresseurs ont pris de suite la fuite. L'un des témoins de la scène a eu l'initiative de pourchasser celui qui a fui à moto. Arrivé à son niveau, il a simplement «dégainé» son téléphone pour le filmer. Une vidéo qu'il a partagée sur les réseaux sociaux, demandant aux internautes de la republier afin que ce délinquant soit démasqué. Elle est vite devenue virale puisqu'elle a été partagée des millions de fois, devenant même la photo la plus partagée de la semaine sur la blogosphére «DZ». Des personnes qui connaissent cet énergumène ont même donné son nom complet et son adresse, ce qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque moins de 24 heures après, il a été interpellé par les services de sécurité.

La Police nationale a, en effet, annoncé son arrestation. «L'homme qui a agressé un motard sur l'autoroute Est-Ouest a été arrêté par nos

services. Il va être remis à la Gendarmerie nationale du fait que l'agression a été commise dans leur compétence territoriale», souligne un communiqué de la direction général de la Sûreté nationale (Dgsn). Une grande victoire pour les internautes qui font une nouvelle fois tomber l'auteur d'un crime ou d'un délit grâce à une... vidéo sur les réseaux sociaux, car, plusieurs autres voyous ont pu être mis derrière les barreaux grâce à la présence d'esprit d'un témoin qui filme la scène. Cela est même devenu un geste citoyen, salué par les services de sécurité.

Un acte citoyen encouragé!

On se souvient tous de l'histoire, au mois de juin dernier, de l'accident de la Alto sur la rocade Sud d'Alger au niveau de Zéralda. Un chauffard avait provoqué un grave accident de la circulation avant de prendre la fuite. Une personne avait partagé un live sur Facebook, qui a permis de prendre le matricule du fuyard et de l'identifier. Il a été arrêté le soir même par les services de la Gendarmerie nationale. Cette dernière a vivement salué le civisme du citoyen qui a filmé la scène. «Ce comportement civilisé a facilité, à l'aide du réseau des caméras de surveillance routière, la tâche des unités de la GN dans la poursuite du chauffeur qui a pris la fuite et de l'identifier dans l'immédiat», avait souligné ce corps de sécurité dans un communiqué. Il a précisé que grâce à cela, le «plan d'alerte et investigation qui a été lancé sur place a permis l'arrestation de l'auteur en un temps record et l'ouverture d'une enquête sur l'accident». Le commandement de la GN avait alors adressé ses vifs remerciements au citoyen qui a pris le soin de filmer cet incident, saluant par la même son comportement civilisé. Mieux encore, il a encouragé ce type d'actes civiques, en invitant l'ensemble des citoyens à signaler tous types de délits et d'agissements imprudents, rappelant son numéro vert 1055 mis à leur disposition. La réactivité des services de sécurité et leurs encouragements, ont incité les Algériens à utiliser leurs smartphones comme une arme pacifique contre les violences et les crimes urbains. On voit de plus en plus de publications du genre sur la Toile et elles sont de suite traitées par la police ou les gendarmes.

Le dernier exemple en date est celui de la jeune fille de 17 ans à Constantine qui a frappé à l'aide d'une arme blanche un jeune. Elle s'est aussitôt propagée comme une traînée de poudre sur Internet. Hier, la police a annoncé son interpellation. C'est aussi le cas du jeune agressé et traîné par les pieds dans une ruelle du centre d'Alger. Le fait qu'un automobiliste soit passé en filmant avec son téléphone la scène, a fait fuir les agresseurs et leurs images ont permis leur rapide arrestation.

Filmé, partagé et arrêté...

Il faut dire que les caméras sont dissuasives et quand elles sont ajoutées aux réseaux sociaux, elles deviennent une «arme très puissante» contre les délinquants et autres voleurs, ce qui fait qu'en plus de filmer en direct les agressions, les citoyens partagent les vidéos des caméras de surveillance de leurs domiciles ou magasins. C'est le cas des jeunes filles qui ont été agressées au niveau d'un quartier résidentiel de la paisible commune de Rouïba. Les auteurs de l'agression ne savaient pas qu'ils étaient en train d'être filmés. Les habitants de la maison, qui est équipée de caméras ont remis l'enregistrement à la police, tout en publiant une copie sur les réseaux sociaux, afin d'identifier les auteurs, ce qui a été fait, très rapidement. Ils ont été arrêtés encore plus rapidement. C'est aussi le cas de cette scène sortie tout droit d'un film américain. Le client d'une banque a été agressé à la sortie de cette dernière par un motard armé. Il lui a pris un sac plein d'argent après avoir tiré en l'air. Il prend la fuite et jette son sac dans une maison inhabitée pas loin du quartier où il a commis son forfait. Il revient le soir pour récupérer son sac, par malchance (pour lui) une vieille dame était à la fenêtre. Elle a signalé cet individu suspect à ses enfants, en revoyant les caméras de surveillance, ils ont pu avoir le numéro d'immatriculation de la moto. Ils l'ont remis aux ser-

vices de sécurité qui ont pu arrêter celui qui avait commis le crime presque...parfait! Pour dire que les réseaux sociaux sont en train de montrer une nouvelle utilité que l'on n'aurait pas pu imaginer. Leur influence sur les foules n'est pas que synonyme de violence ou de harcèlements. Ils peuvent mobiliser des millions de personnes pour des causes justes et citoyennes à travers un petit clic. C'est un outil extrêmement puissant qui peut être d'une grande utilité quand on sait l'utiliser, particulièrement, en ces temps durs où les agressions et autres crimes urbains semblent connaître une recrudescence. Le fait que les ser-vices de sécurité «scrutent» la Toile et réagissent à ce type d'affaires, publiées sur les réseaux sociaux est de très bon augure. Alors si vous êtes le témoin d'une agression ou d'un crime, filmez et partagez...