Le gouvernement Djerad a beaucoup à faire. Enormément même. Les hommes du président ne peuvent nullement aspirer à se reposer car ce qui les attend est encore beaucoup plus laborieux que le travail qu'ils ont eu à effectuer depuis leur installation, il y a 8 mois. Les membres du gouvernement en charge des portefeuilles économiques devront dès demain rejoindre le conclave qui les regroupera avec le patronat et les syndicats pour essayer de trouver les moyens à même de relancer l'économie nationale. Un défi majeur durant cette conjoncture particulière marquée par la double crise financière et sanitaire. En effet, les caisses de l'Algérie se retrouvent dégarnies depuis la chute drastique des prix du pétrole, principale source d'entrée d'argent. Une situation à laquelle est venue se greffer la paralysie de l'activité économique depuis l'apparition du coronavirus. Conséquences: des dizaines de milliers de personnes ont perdu leurs emplois depuis février dernier, des centaines de milliers se sont retrouvés sans ressources et autant ont subi un retard dans le versement de leurs salaires. Un coup dur pour l'économie algérienne qui ne manquera pas de se répercuter sur la rentrée sociale. Une rentrée qui s'annonce des plus difficiles pour le gouvernement devant faire face à la colère citoyenne en raison de la baisse des revenus, la chute du pouvoir d'achat et la hausse du chômage. Parallèlement à cette rentrée, les ministres de l'Education et de l'Enseignement supérieur devront, eux, gérer une autre rentrée: celle du retour en classes et la tenue des examens de fin de cycle. Un gros morceau si on rappelle qu'il s'agit d'assurer la reprise des cours pour près d'une douzaine de millions entre élèves et étudiants. Le ministre de la Santé, lui, au-devant de la lutte contre le nouveau virus, mènera la bataille de la vaccination, une fois son challenge d'acquérir le vaccin contre le coronavirus, relevé. À la tête du ministère de l'Intérieur, Kamel Beldjoud, devra, quant à lui, quitter beaucoup plus souvent son bureau pour s'enquérir sur le terrain de la mise en application réelle des 80% des décisions du président Tebboune, restées en suspens depuis plus de six mois. Il devra aussi veiller à la préparation du référendum portant révision de la Constitution dont la tenue est annoncée pour les tout prochains mois. Ces différents tests auxquels feront face les membres du gouvernement se dérouleront tous sous l'oeil vigilant de Abdelaziz Djerad qui, lui est appelé à être sur tous les fronts pour assurer la réussite de l'application du programme du président Tebboune. En fait, il s'agit pour le Premier ministre et ses soldats de donner un vrai coup d'accélération aux actions qu'ils ont l'intention d'entreprendre. Ayant hérité d'une situation peu reluisante dans les différents secteurs, les ministres savent très bien qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils sont obligés de travailler vite et bien car ils sont comptables de leurs actions devant le peuple qui, depuis le 22 février dernier, a rompu le mur du silence et ne taira sûrement pas sa colère si les promesses faites ne sont pas tenues. Djerad et son équipe devront apporter des changements concrets et tangibles pour satisfaire les Algériens. C'est là où réside toute la difficulté du chantier auquel s'attaque le gouvernement.