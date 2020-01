Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, effectuera aujourd’hui une visite de travail en Algérie, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.Les entretiens qu’aura Heiko Maas avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, «porteront notamment sur la coopération dans ses différents volets, ainsi que sur les voies et les moyens à même de donner une nouvelle dynamique aux échanges économiques et aux investissements entre les deux pays», précise la même source. «Ce déplacement permettra également un large échange de vues sur les grandes questions régionales et internationales, notamment la situation en Libye et au Sahel», ajoute le communiqué.