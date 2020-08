Dans un communiqué parvenu à Algérie1, jeudi dernier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif, a fait état d’un nouveau programme de rapatriement des Algériens bloqués à l’étranger, à travers des opérations qui s’étaleront jusqu’au 16 du mois en cours

-Un vol au départ de Johannesburg (Afrique du Sud) le 7 août passant par Luanda (Angola), Libreville (Gabon) et Abidjan (Côte d’Ivoire) en direction de l’aéroport d’Alger.

-Un vol au départ de Dubai (Emirats arabes unis), le 7 août vers l’aéroport d’Oran.

-Un vol d’Istanbul, (Turquie) le 7 août, vers l’aéroport d’Alger.

-Un vol de Doha, (Qatar) le 8 août, vers l’aéroport d’Alger.

-Un vol du Koweït, le 8 août, vers l’aéroport d’Alger.

-Un vol de Paris (France), vers l’aéroport d’Alger, le 8 août.

-Un vol de Khartoum (Soudan), vers l’aéroport d’Alger, le 8 août.

-Un vol d’Istanbul (Turquie) le 8 août vers l’aéroport d’Alger.

-Un vol de Djeddah (Arabie saoudite) le 9 août vers l’aéroport d’Alger.

-Un vol de Paris (France), le 9 août vers l’aéroport d’Alger.

-Un vol de Londres (Royaume-Uni) vers l’aéroport d’Alger le 9 août.

-Un vol d’Istanbul (Turquie) vers l’aéroport de Constantine le 9 août pour rapatrier les citoyens bloqués en Turquie et dans d’autres pays, en plus des citoyens bloqués en Syrie et au Liban qui seront rassemblés à l’aéroport international de Beyrouth où ce vol atterrira pour les récupérer.

-Un vol de Montréal (Canada) vers l’aéroport d’Alger le 10 août.

-Un vol de Dubai (Emirats arabes unis) vers l’aéroport d’Alger le 10 août.

-Un vol de Nouakchott (Mauritanie) via Dakar (Sénégal) vers l’aéroport d’El Oued, le 10 août.

-Un vol de Doha (Qatar) à l’aéroport d’Annaba le 11 août, consacré au rapatriement des 84 citoyens algériens bloqués en Irak, en plus d’autres citoyens bloqués dans d’autres pays.

-Un vol d’Istanbul (Turquie) à l’aéroport d’Oran le 13 août.

-Un vol de Washington DC (USA) vers l’aéroport d’Oran le 13 août.

-Un vol de Dubai (Emirats arabes unis) vers l’aéroport de Constantine, le 16 août.