Le président de l’APC de Tadmait, 21 kilomètres à l’ouest du chef-lieu de la wilaya, a remis sa démission suite à la pression exercée sur lui depuis plusieurs jours. Ahcène Chaoua, maire de Tadmait, a décidé de remettre le tablier pour ne pas ajouter de l’huile sur le feu et pour permettre à la tension qui règne dans cette commune depuis plusieurs jours, de baisser un tant soit peu. Une commune qui enregistre une vague de mouvements de protestation et à laquelle le maire semble ne plus pouvoir faire face. C’est du moins la conclusion que l’on pourrait tirer de son geste de retrait de la tête des affaires de la municipalité. Dans le même sillage, une assemblée générale a été programmée par les élus de cette commune pour, hier, samedi, afin de débattre de la suite à réserver à cette démission du premier magistrat de la commune, mais aussi pour parler du ralentissement de tout ce qui a trait au développement de cette région qui accuse un retard énorme et le blocage de nombreux projets dont a bénéficiés la localité. Ce qui pousse ses habitants à observer presque régulièrement des actions de protestation comme les fameux sit-in devant le siège de la mairie. L’assemblée générale en question devait avoir lieu au siège de l’annexe de l’APC de Tadmait au village Ait Khercha, a-t-on appris. Les décisions que devaient prendre ces élus comme suite à la démission du maire devaient être connues en fin de journée d’hier. Depuis les dernières élections municipales, l’APC de Tadmait a été toujours et constamment la proie de tiraillements internes entre les différents groupes d’élus appartenant à des formations politiques différentes. Les deux élus qui ont démissionné avant le maire, il y a quelques mois, n’ont pas été remplacés à ce jour, a-t-on appris et ce, à cause de l’absence de consensus. Depuis l’élection de cette nouvelle APC, les citoyens l’ont fermée plus de 35 fois en guise d’actions de protestation devant l’absence de prise en charge de leurs revendications et la persistance des problèmes auxquels ils font face. Cette APC est constituée de 19 élus. Huit sièges échoient au FFS, sept aux indépendants et quatre au FLN. L’absence d’une majorité absolue dans cette assemblée est pour beaucoup dans les crises multiples qui la secouent depuis 2017, année de son installation. En outre, et toujours concernant les crises qui frappent les APC de la wilaya de Tizi Ouzou, les travailleurs de la mairie de Aïn El Hammam ont pris la décision de surseoir temporairement à leur grève illimitée déclenchée il y a une dizaine de jours à cause du retard accumulé dans le versement de leurs salaires. Les travailleurs de la mairie de Aïn El Hammam interpellent le wali de Tizi Ouzou pour prendre en charge ce problème qui dépasse l’APC puisque cette dernière est tout simplement bloquée à cause des conflits internes et interminables entre les élus.