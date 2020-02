Le wali de Béjaïa a suspendu, hier, le P/APC de la commune du chef-lieu, Abdelaziz Mezougui, qui fait l’objet de poursuites judiciaires et placé, ainsi que son premier vice-président Y.Kadri sous contrôle judiciaire au début du mois de janvier par le tribunal de Kherrata.

Les deux mis en cause, d’autres élus de l’APC ainsi que quelques fournisseurs ont été convoqués par le juge d’instruction près le tribunal sus-cité, dans le cadre d’une affaire liée à la gestion du comité culturel de la commune. La décision de mise sous contrôle judiciaire du maire et de son premier adjoint s’ajoute à la désapprobation de pas moins de 21 élus, de différentes tendances, qui ont refusé de travailler avec l’édile communal dans une déclaration rendue publique quelques jours auparavant. C’est sans doute sur cette base qu’«il a été officiellement saisi de la décision de sa suspension et ce jusqu’à la fin des poursuites judiciaires dans l’affaire.

La décision du wali serait prise à titre conservatoire, conformément à l’article 43 de la loi 10-11 du Code communal.

L’article en question stipule que «tout élu faisant l’objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit en rapport avec les deniers publics ou pour atteinte à l’honneur ou ayant fait l’objet de mesures judiciaires ne lui permettant pas de poursuivre valablement son mandat électif est suspendu par arrêté du wali, jusqu’à l’intervention de la décision définitive de la juridiction compétente». Conséquemment, le Front des forces socialistes n’a pas tardé à réagir par la voie de son premier secrétaire national, le docteur Hakim Belahcel «Le Front des forces socialistes dénonce avec une extrême virulence les agissements autoritaires du wali de Béjaïa contre les maires de la wilaya comme représailles pour leur position politique hostile au pouvoir, de fait et à sa feuille de route hégémonique», écrit d’emblée le FFS, qui relève que «le maire FFS de la commune de Béjaïa, depuis son rejet catégorique d’encadrer le simulacre de l’élection présidentielle, subit un embargo et des restrictions administratives, portant préjudice à des projets de développement importants, destinés initialement à la commune».

Dans le même document, le FFS accuse le même wali de «s’être permis une réunion avec des membres de l’exécutif communal afin de resserrer l’étau sur le maire de ladite commune, après avoir instrumentalisé l’appareil judiciaire et gelé les projets sus-cités comme préludes à la décision de le suspendre», avant de conclure par une mise en garde à l’endroit des autorités du pays «qui s’affairent à porter atteinte à nos élus locaux avec l’ambition de fragiliser notre formation politique dans son propre fief», assurant qu’il «ne lésinera pas sur les efforts pour défendre la dignité de ses élus locaux et la souveraineté populaire, avec des moyens pacifiques».