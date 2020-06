l'Expression: De quoi sera fait le monde de l'après-pandémie de covid-19 sur le plan géopolitique et économique?

Michel Collon: Je pense que les élites au pouvoir dans les pays occidentaux en Belgique que je connais bien, nous promettent que l'après sera différent d'avant, mais moi je dis qu'il ne faut leur faire aucune confiance, parce que, ce sont justement, leurs politiques qui nous ont menés à cette catastrophe, je veux dire que le virus est évidemment une pandémie qui est tout à fait naturelle, mais le problème est double, puisque l'économie étant globalisée, accroît et augmente énormément la circulation, entre autres, circulation des virus. La grippe espagnole d'il y a cent ans, avait mis entre deux et trois années avant de venir tomber dans les pays concernés, tandis qu'ici, avec une souche en Chine qui s'est manifestée en décembre, en janvier notre continent a été touché, donc ça veut dire que la circulation du virus est accélérée par la globalisation, la délocalisation et l'augmentation des échanges internationaux. On ne va pas revenir en arrière, mais ça veut dire qu'il faut prendre plusieurs mesures fondamentales, renforcer la recherche fondamentale sur les virus qui circulent actuellement dans le monde, parce que les experts nous avertissent qu'il y a des pandémies plus graves qui nous menacent, alors que la recherche fondamentale a été sacrifiée par les politiques gouvernementales néolibérales et les médias de pharma-business, donc il faut faire exactement le contraire, ça c'est une première mesure. Deuxièmement, le pillage des ressources naturelles et la destruction des forêts amazoniennes, africaines et autres, rapprochent toute une série d'espèces animales dont on sait qu'elles portent des virus, ce qui est tout à fait normal, mais cela les rapproche beaucoup trop des humains. La déforestation qui continue doit absolument être prise en main pour stopper ce processus et mettre fin aux intérêts des multinationales et au modèle de l'agro-business.



Faut-il réfléchir sur d'autres alternatives à l'opposé de ce système capitaliste globalisé dont la crise structurelle est saillante? Quelle solution préconisez-vous?

Il faut d'abord militer pour asseoir la nécessité de la coopération internationale, d'ailleurs les pays comme la Chine et Cuba ont montré justement qu'ils faisaient beaucoup mieux que les gouvernements néolibéraux parce que il y avait la priorité donnée à la santé des gens, la priorité à la vie et non pas au profit, parce qu'il y avait une organisation sociale avec un Etat fort qui donne ses ordres à l'économie et aux banques et ce n'est pas l'inverse, et donc on constate que la réaction était beaucoup plus efficace, on aurait beaucoup à apprendre d'eux, mais malheureusement on continue la Guerre froide contre la Chine et le blocus criminel contre Cuba, on sanctionne les pays comme le Venezuela et l'Iran à qui on empêche d'importer le matériel médical et de la nourriture pour la population. On assiste à tout le contraire, le gouvernement de Macron et de la Belgique et les pays occidentaux ne veulent pas se descotcher des USA et du changement de politique. En outre et une dernière raison, depuis des années, au lieu de constituer des stocks de masques comme cela a été demandé par les experts, en urgence, en France et en Belgique que je suis et connais personnellement, on a supprimé les lits des hôpitaux à 20%, et on n'a préparé aucun plan pour parer à la pandémie. Alors que les experts scientifiques avertissaient, les gens comme Macron envoyaient des gaz lacrymogènes contre les infirmières qui manifestaient. Si on laisse la situation comme elle est maintenant, l'après sera pire qu'avant. Je pense que l'ensemble de la population, des citoyens et des travailleurs doit réfléchir à tirer les leçons du coronavirus et ce qui a le mieux fonctionné chez la population, surtout en matière de dévouement exprimé par les infirmières et le corps médical dans son ensemble, les gens des transports publics et ceux chargés de nettoyer les immondices et autres, c'est-à-dire tous ceux qui ont pris le risque et qui ont assuré l'essentiel. Tous ces gens qu'on a méprisés et sous-payés, ils sont la base de la société. Donc voilà, je crois qu'on ne peut pas leur faire confiance.

à ce propos on a réalisé un livre suivi d'une série d'entretiens, il porte le titre «La planète malade», c'est un manuel qui permettrait aux gens de tirer les leçons.



Pensez-vous que cette crise sera salutaire pour l'humanité au regard des politiques mondiales qui s'arc-boutent sur le profit au détriment du développement humain?

Je crois que cette crise sera effectivement salutaire si les gens réfléchissent à partir de là, c'est-à-dire comment réorganiser la société. Dans le livre «La planète malade» j'ai dit en effet, que le problème c'est le capitalisme. C'est lui qui a favorisé les conditions de la propagation des virus, il a même empêché une riposte énergique et rapide au niveau international pour qu'il y ait une coordination contre ce virus. Ce capitalisme ne veut rien prévoir puisqu'il est plongé dans la logique du profit immédiat et la concurrence entre les multinationales. Il est évident que la recherche scientifique exige une coopération de l'humanité toute entière pour qu'elle soit plus efficace, alors que les multinationales et les pharma-business chacun garde jalousement ses secrets pour avoir plus de profits. Pour ainsi dire, ils refusent de partager les recherches; ils iront jusqu'à saboter les efforts des autres entreprises. Albert Einstein disait en 1949 que le capitalisme était un système profondément irrationnel et que toutes les énergies des acteurs économiques importants consistent à saboter les énergies des autres acteurs économiques. Donc, c'est un système qui a créé un grand progrès social, économique et technologique depuis le début, mais maintenant il est totalement dépassé et il met l'humanité en danger. C'est ce système capitaliste qui a participé dans la destruction des richesses naturelles de la planète, et qui a placé des dictatures dans le monde, donc un système criminel tout à fait dépassé et qui ne fait plus recette dans le monde actuel.



L'affaire de l'hydroxychloroquine et son protocole a montré on ne peut mieux l'hégémonie et la mainmise des multinationales et les pharma-business au détriment de la santé et le développement humain. Quelle lecture faites-vous à ce propos?

Je ne suis pas un scientifique, donc je ne vais pas dire que tel médicament ou remède est à prescrire. Je ne suis pas un scientifique en la matière. Mais depuis trois mois je suis les discussions scientifiques de près, j'ai des chercheurs et des médecins qui me conseillent, selon leurs avis scientifiques qui sont publiés sur des revues scientifiques ils précisent qu'il n'y a aucune preuve que ce protocole n'est pas efficace. Je me méfie des critiques à l'adresse de la chloroquine parce que tout simplement, ces critiques proviennent des pharma-business et de multinationales qui veulent vendre leurs produits. Il ne faut pas avoir des illusions sur ces gens qui veulent le plus cher possible leur médicament, même si la population n'a pas de quoi payer. Il n'y a aucun doute que la santé, la production et la distribution de médicament doivent relever du service public et qu'elles doivent être retirées de l'intérêt privé. Par contre, les scientifiques n'ont aucun intérêt financier et matériel, donc il faut laisser les scientifiques faire leur travail et il faut dire uniquement la vérité.



L'économie mondiale est au ralenti, est-ce que cela va pousser les puissances du monde à développer une offensive qui remettra en cause la géopolitique du monde actuel?

La première chose à dire est qu'effectivement la crise est annoncée et s'annonce très grave, et ce ne sont pas les analyses de l'économie marxiste et des progressistes, mais aussi par toute une série d'experts économiques et financiers de l'intérieur de la finance capitaliste. Ils prédisent que la crise va certainement se déclencher, on ne sait pas quand, mais elle sera certainement beaucoup plus grave que la crise du crash financier survenu en 2008.

Les tenants de la finance mondiale vont faire croire au monde que la crise est déclenchée à cause du coronavirus, alors que ce n'est pas vrai, le coronavirus n'est que le déclencheur. Il s'agit de la crise de ce système capitaliste. Cette explication officielle est dangereuse et suspecte, mais en réalité il est clair que la crise sera très probablement longue et très forte et la question est de savoir comment les citoyens et les travailleurs du monde vont mener la résistance aux tenants du système responsable de cette crise planétaire. Et durant ce temps, comme cela est dit dans votre question, les puissances mondiales, comme c'est le cas pour les USA et certains pays d'Europe dont les économies vont de crise en crise, réfléchissent sur la manière d'être plus agressives et piller les richesses natures des autres pays.