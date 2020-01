A Béjaïa la tradition a été respectée. Le marché de Yennayer a ouvert ses portes au grand public. Il a élu domicile à la grande surface du lac d’Ihaddadene. Plus de 110 exposants, venus de 13 wilayas, ont pris part à cette manifestation initiée par l’APC de Béjaïa. Une manifestation, qui s’est singularisée par la présence remarquable d’une délégation d’artisans libyens venue donner un cachet particulier à cette célébration dans une conjoncture de tension régionale.

Dans une ambiance de fête, le marché de Yennayer s’est ouvert sous les couleurs et les chants des troupes folkloriques. Le tout dans une ambiance conviviale empreinte d’un sentiment de fraternité qui lie les régions du pays et par-delà le Maghreb et l’Afrique du Nord. Rien d’officiel, si ce n’est cette complicité, cette joie et ses retrouvailles confraternelles, entre organisateurs, exposants et les visiteurs, encore plus nombreux, hier, au deuxième jour.

Pour sa 2e édition, le marché de Yennayer a été également une opportunité de découvertes et des offres de produits du terroir exposés. L’artisanat représenté par la boiserie, la forge, la poterie, l’habillement, la littérature et l’art par le livre, le bijou berbère, la céramique, l’ébénisterie et même la verrerie.

Bref, tout un savoir-faire, culturel, traditionnel et historique, qui met en valeur toute la symbolique de cette date, devenue depuis deux années une fête nationale chômée et payée.

Des concours gastronomiques, des repas collectifs, à travers certaines grandes artères de la ville, des conférences, des projections cinématographiques sont prévues par les organisateurs, donnant plus d’ambiance générale de la ville de Béjaïa. Boualem Chouali, vice-président de l’APC de Béjaïa, chargé de l’éducation, culture et santé a indiqué que « cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation du marché de Yennayer et par ricochet, la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel de notre culture millénaire ».