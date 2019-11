Les intempéries continuent d’affecter les régions du pays. Après la pluie et la grêle, la neige n’a pas tardé à suivre, sur les hauteurs. Les bulletins météo d’alerte n’ont pas cessé de s’enchaîner en l’espace de 48h, pour faire état de l’évolution de la situation météorologique. Hier encore, l’Office national de la météorologie a diffusé vers le coup de 15 h, un nouveau BMS avisant de nouvelles perturbations qui se profilent à l’horizon. «De fortes averses de pluies, parfois orageuses accompagnées localement de chutes de grêle, continueront d’affecter plusieurs wilayas de l’Est », a-t-il énoncé. La même source ajoute que « les pluies continueront de s’abattre sur Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Constantine, Mila, Sétif et Bordj Bou Arréridj jusqu’à lundi soir, avec des cumuls estimés entre 30 et 50 mm, alors qu’à Béjaïa, Jijel et Skikda, les quantités prévues oscilleront entre 80 et 100 mm». Des rafales de vents sous orages sont également attendues, note enfin le bulletin météo.

à Batna, les premiers flocons de neige ont recouvert les hauteurs des Aurès. «Plusieurs régions montagneuses ont, en effet, enregistré d’importantes chutes de neige, depuis, dimanche, à l’instar d’Ichemoul, Hidoussa, Merouana et Theniet El Abed».

Dans la wilaya de Naâma, la neige a commencé à tomber, hier, aux premières heures de la matinée, couvrant les hauteurs du mont Antar ainsi que les villages relevant des communes du chef-lieu de wilaya et de Mechria.

A Tissemsilt, les premières chutes de neige ont été enregistrées également dans la nuit de dimanche à lundi, sur le parc national des Cèdres de Théniet El Had. Les hauteurs de Aïn Harhara et Ras Brarit, de la forêt d’El Medad, ont été recouverts d’un manteau blanc.

Concernant le trafic routier, les intempéries ont quelque peu ralenti la circulation, «A l’exception des axes routiers montagneux, parmi les points culminants où les automobilistes ont connu des difficultés à circuler, le trafic sur le reste des routes est normal», a affirmé le chef de service de l’exploitation et de la maintenance du réseau routier de la direction des travaux publics de la wilaya, Abdelkrim Belkacem, à l’APS.

La même source a précisé, à ce propos, que l’opération de sablage des routes, dont la circulation est généralement affectée par les chutes de neige et le givre, a été entamée dimanche à 19 heures, dès que les premiers flocons de neige ont commencé à tomber sur les zones montagneuses, et s’est poursuivie jusqu’au petit matin. En revanche, le transport maritime a subi un impact plus lourd, d’ailleurs plusieurs rotations de car-ferries assurant la liaison entre des villes algériennes et Marseille, prévues pour cette semaine, ont été reportées ou annulées.

Les appels météo se poursuivent et invitent les citoyens à prendre leurs précautions pour ne pas être gravement affectés par les perturbations climatiques.

Pour sa part, la Protection civile appelle les ménages, en ces temps de froid, à user de manière consciente et responsable des appareils de chauffage.