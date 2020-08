En l'espace de 12 jours, le ministère de la Défense nationale a formulé son second démenti a propos d'informations mensongères et diffamatoires qui touchent cette fois-ci le général-major Meftah Souab ancien commandant de la 2e Région militaire. Les qualifiant «d'individus en fuite à l'étranger», le ministère de la Défense nationale souligne que ces derniers qui « s'adonnent à la désinformation et à la diffamation, ont diffusé des informations mensongères conçues dans leur imaginaire prétendant que le général-major Meftah Souab, ancien commandant de la 2e Région militaire était en fuite dans l'un des pays européens et qu'il fait l'objet de poursuite judiciaire en Algérie». Le ministère de la Défense nationale ajoute à ce propos que son institution « dément catégoriquement ces allégations véhiculées par ces pseudo-journalistes, eux-mêmes poursuivis par la justice algérienne et en état de fuite à l'étranger, qui s'adonnent aux pratiques du chantage et de la désinformation pour induire en erreur et orienter l'opinion publique servant leurs objectifs malsains».

Le ministère de la Défense nationale tient à souligner que «le général-major Meftah Souab a bénéficié d'une prise en charge par les services de la santé et du social du ministère de la Défense nationale, pour des soins médicaux au niveau de l'un des hôpitaux d'un pays européen depuis février 2020», confirmant «qu'il n'a jamais quitté cet hôpital pour des soins dans un autre pays jusqu'à son retour en Algérie, hier 4 août 2020, après que ses médecins traitants lui ont préconisé de poursuivre son traitement à l'hôpital central de l'armée»Mohamed-Seghir Nekkache à Aïn Naâdja». Le ministère de la Défense nationale qui condamne fermement ces pratiques pernicieuses, «prendra les mesures juridiques adéquates pour poursuivre ces individus en justice», indique un communiqué adressé, hier, à notre Rédaction.

C'est la deuxième fois en moins de deux semaines que le MDN formule un démenti et réagi contre la désinformation et la diffamation. Pour rappel, des propos complètements mensongers avaient été attribués le 24 juillet dernier au général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, qui a fait réagir le ministère de la Défense nationale lequel a publié un démenti catégorique portant sur des «allégations fallacieuses et infondées» propagées à travers les réseaux sociaux, à propos des évolutions récentes de la situation en Libye. Dans son communiqué transmis à notre rédaction, le MDN avait souligné que «certains comptes et pages ont propagé, via les réseaux sociaux, des allégations fallacieuses et infondées, qu'ils attribuent au général de corps d'armée, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, à propos des évolutions récentes de la situation en Libye».

Il a été précisé a ce sujet que «le ministère de la Défense nationale dément formellement ces rumeurs et affirme que ces propos mensongers, visent à semer le trouble et la discorde». Pour le MDN l'objectif vise « à orienter l'opinion publique vers un alignement sur des agendas douteux, ne servant pas l'objectif louable et la position immuable que l'Algérie a toujours veillé à honorer envers l'Etat libyen frère». Une position estime et commente la même source « qui a été soulignée à maintes occasions par le président de la République», affirmant que «l'Algérie est de tout temps à équidistance des parties libyennes en conflit, et privilégie un dialogue constructif inter-libyen qui aboutira à une solution politique durable, à même de garantir la stabilité et la prospérité au peuple libyen frère». Le MDN a tenu à souligner également que «le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale est l'unique autorité constitutionnellement habilitée à statuer officiellement sur les positions de la République algérienne démocratique et populaire quant aux questions internationales et régionales sensibles».