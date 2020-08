Le ministère de la Défense nationale s'engage à traiter les revendications des retraités, des blessés et des invalides de l'ANP, c'est ce qui a été souligné dans un communiqué adressé à notre Rédaction dans lequel il est également mentionné que « le ministère de la Défense nationale a réitéré sa détermination et son engagement à étudier et traiter de façon minutieuse et rigoureuse les revendications et les préoccupations des retraités, des blessés et des invalides de l'Armée nationale populaire».

L'initiative entre dans le cadre des lois de la République à même de promouvoir les conditions sociales et de vie de toutes les catégories de ces personnels.

Dans son communiqué, la même source souligne que suite à la rencontre avec les anciens de l'ANP «dans la dynamique des rencontres de concertation organisées par les services compétents du ministère de la Défense nationale avec les diverses franges et catégories représentant les retraités, les blessés et les invalides de l'Armée nationale populaire, dans le but d'étudier leurs préoccupations médico-sociales et trouver des solutions pour chaque catégorie».

Comme prévu, la rencontre a été tenue mardi 18 août au Cercle national de l'Armée à Béni Messous, comme le précise le communiqué qui note la présence, du « conseiller du président de la République, du directeur central des services de santé militaire, directeur du service social, directeur de la communication de l'information et de l'orientation, directeur général de la sécurité intérieure, directeur de la Caisse de retraite militaire, et des représentants des diverses franges et catégories des retraités, des blessés et des invalides de l'ANP».

Le MDN ajoute: «Après audience des interventions des représentants des catégories citées et le constat de leurs préoccupations et revendications selon les spécificités de chaque catégorie, le ministère de la Défense nationale réitère sa détermination et son engagement à l'étude et le traitement minutieux et rigoureux de ces revendications et préoccupations, et ce, dans le cadre des lois de la République et des réglementations en vigueur, à même de promouvoir les conditions sociales et de vie de toutes les catégories de ses personnels.»

Cette détermination devrait rassurer les retraités de l'ANP après une longue attente. Le MDN a pris au sérieux ce dossier dont on voulait en faire une pièce pour déstabiliser le pays.