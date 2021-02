Dans un communiqué adressé à notre rédaction, hier, le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire a apporté un démenti catégorique aux dernières «fausses informations» voulant impliquer l'ANP dans des enjeux qui ne la concernent pas. Ce n'est pas la première fois que l'ANP est ciblée par des réseaux et cercles occultes qui versent dans la subversion et le mensonge pour plonger le pays dans une confusion totale et semer le doute parmi le peuple qui, fort heureusement, a compris les desseins d'un complot étranger. Selon le MDN, «certaines parties et porte-voix de la discorde ont relayé via leurs pages et comptes subversifs, sur les réseaux sociaux, des allégations dénuées de tout fondement, affirmant que les actions et les opérations menées par l'institution militaire, aux niveaux interne et externe, répondent à des agendas et des instructions émanant de parties étrangères».

Les auteurs de ces fausses informations sont allés encore plus loin dans leur imagination en accusant l'Armée nationale populaire de «s'apprêter à envoyer des troupes pour participer à des missions militaires en dehors de nos frontières nationales, sous le «chapeau» de puissances étrangères, dans le cadre du G5 Sahel, ce qui est faux et inadmissible». Des intox, commente et répond le MDN «qui ne peuvent provenir que d'ignares à la solde des services du Makhzen marocain et des sionistes». L'Algérie avait averti sur les manoeuvres en provenance de ces sphères insidieuses. À plusieurs reprises, aussi bien le chef suprême des armées président de la République Abdelmadjid Tebboune que le chef d'état-major Saïd Chanegriha et plus récemment, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, ont alerté les Algériens sur les menaces qui guettent le pays, exprimant leur totale confiance en ce peuple qui a saisi le message des ennemis.

À cet effet, le ministère de la Défense nationale dément catégoriquement toutes ces allégations tendancieuses et manoeuvres sournoises, à travers lesquelles leurs auteurs croient pouvoir semer le trouble et déstabiliser le pays, et rassure l'opinion publique que l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de Libération nationale, n'a jamais été et ne sera jamais soumise, dans ses actions qu'à l'autorité du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, conformément à ses missions constitutionnelles explicites et aux lois de la République, dans la défense de la souveraineté, de l'intégrité et de la sécurité nationales». Ce qui a été rapporté sur les réseaux sociaux est digne en effet, d'un film de science-fiction, car on prétend que l'ANP, sous le commandement et l'autorité de l'armée française, va mener une opération au Mali. À ce sujet justement, le MDN a tenu à rappeler que « la participation de l'Armée nationale populaire, en dehors des frontières du pays, relève de la décision du peuple algérien, conformément aux dispositions de la Constitution de la République». Dans son communiqué, le MDN ne manquera pas à cette occasion de saluer « le discernement des citoyens, conscients des conspirations et des complots qui se trament contre l'Algérie». Pour le MDN «l'ennemi d'hier et d'aujourd'hui est désormais connu de tous». Le MDN conclut son communiqué par un appel, dans l'intérêt suprême de la nation, à davantage de vigilance quant aux fake news colportées, qui visent désespérément à nuire à la stabilité de la nation. Les comploteurs sont connus et démasqués et le peuple est bien imprégné de la situation actuelle.