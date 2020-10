Fini la disette. L'Algérie figure désormais dans la liste des pays bénéficiaires de la licence volontaire de «Médicine Patent Pool et ViiV Healthcare». Cela permettra au pays d'acquérir la molécule générique du «dolutegravir (Dtg)» pour le traitement de l'infection VIH à un prix très réduit. L'annonce officielle a été faite lors d'une cérémonie organisée conjointement par le bureau de l'ONU sida Algérie et Médicine Patent Pool (Mpp), le docteur Fourar, directeur général de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, en présence du ministère des Affaires étrangères, du coordonnateur-résident des Nations unies en Algérie, des responsables des centres de référence Vih/Sida (Cdr), des organisations de la société civile, OMS, Unicef et les médias, ainsi que les partenaires internationaux Médicine Patent Pool (MPP), «ViiV Healthcare et Unitaid». «Tous les orateurs se sont félicités de cet acquis qui permettra l'accélération de l'atteinte des cibles 90-90-90 de ONU sida sur le traitement et contribuera certainement à atteindre l'objectif de mettre fin au sida d'ici 2030, en tant que menace de santé publique dans le cadre des ODD», indique le représentant de l'ONU-sida/ Algérie. La mission principale des «Médicines Patent Pool» est de faciliter le développement et d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels, dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Nous y parvenons grâce à une approche innovante d'octroi de licences volontaires et de mise en commun des brevets. Le «dolutégravir» appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de «l'intégrase» et doit être utilisé en combinaison avec d'autres médicaments pour le traitement du VIH. La plupart des patients prennent le «dolutégravir» à raison de 50 mg une fois par jour. Le médicament ne comporte aucune contrainte concernant la consommation de nourriture ou d'eau, et on peut le prendre à n'importe quelle heure de la journée. Il a été relativement bien toléré lors des essais cliniques. Lorsque des effets secondaires se sont produits, ils étaient généralement légers et temporaires. L'OMS recommande le «dolutégravir» comme option thérapeutique à privilégier contre le VIH dans toutes les populations. Partout dans le monde, les personnes bénéficient ainsi d'un accès rapide à des traitements efficaces. Le MPP travaille en priorité sur les médicaments figurant dans la liste des médicaments essentiels (LME) de l'Organisation mondiale de la santé, auxquels l'accès est entravé par l'existence de brevets.