L'Aïd El Adha, très particulier, qu'ont célébré les Algériens, vendredi dernier, avait certes un goût quelque peu amer, mais il est resté dans l'attitude des Algériens un fond d'optimisme, propre justement à ce genre d'occasions religieuses, lequel optimisme a été transmis par le chef de l'Etat aux citoyens, dans un message. Non sans ignorer une conjoncture difficile au plan sanitaire, le président Tebboune a exprimé sa conviction «qu'ensemble nous pourrons surmonter cette épreuve grâce à la détermination de notre peuple, au génie de ses enfants et aux capacités et potentialités multiples de notre pays». Cette invitation à l'espoir n'empêche pas un constat douloureux que fait le président de la République qui affirme dans son message avoir «tant souhaité accomplir, parmi les fidèles, la prière de l'Aïd El-Adha à la Grande mosquée d'Alger et procéder, ainsi, à son ouverture aux croyants, mais Allah en a décidé autrement et nous ne pouvons que nous résigner face à sa volonté». Une douleur partagée avec les millions de fidèles qui n'ont pu accomplir l'un des piliers du rituel de l'Aïd El Adha. «Allah a voulu que nous passions un autre Aïd, parmi ses jours bénis, dans les mêmes conditions que l'Aïd El Fitr du fait de la persistance de la pandémie de Covid-19, qui a fait que des dizaines de milliers d'Algériens, à l'instar des musulmans du monde entier, n'ont pu accomplir, cette année, le rite du Hadj en plus du maintien de la fermeture des mosquées et des lieux de culte», regrette Abdelmadjid Tebboune. Toutes ces mesures, difficiles à prendre, l'ont été pour préserver des vies humaines, pour lesquelles le chef de l'Etat invite les Algériens à honorer la mémoire. «À ces personnes disparues des suites de cette pandémie, nous adressons nos sincères condoléances à leurs familles et proches et nos souhaits de prompt rétablissement aux malades contaminés», souligne-t-il dans son message. L'occasion pour le président de lancer «un appel à la vigilance quant à un quelconque relâchement dans la prévention contre la pandémie». L'enjeu n'est rien d'autre que «d'accélérer la sortie de cette situation et permettre le retour des conditions favorables à la reprise des activités de tous les secteurs», précise-t-il.

Le président de la République a également twitté ses félicitations et son soutien à «l'armée blanche algérienne toujours en guerre contre la pandémie sans que rien n'entame sa détermination à servir l'Algérie et les citoyens malades, auxquels nous souhaitons un prompt rétablissement». La reconnaissance du président est allée aussi aux éléments de l'ANP. «Aïd Moubarek à tous les éléments de l'ANP, officiers, sous-officiers et soldats, stationnés le long de nos frontières, dans nos montagnes et partout en Algérie», dira le président, dans un tweet posté le jour de l'Aïd.

Dans la même journée, le chef de l'Etat a reçu des messages de voeux de souverains et présidents de pays frères et amis, dont le président palestinien Mahmoud Abbas, du souverain du Royaume de Bahreïn, Hamad ben Issa Al Khalifa, ainsi que de nombreux au-tres chefs d'Etat et responsables d'organisations transnationales. Il a également eu des entretiens téléphoniques, à l'occasion de l'Aïd El Adha, émanant notamment des présidents tunisien, égyptien et turc.