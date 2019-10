Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a mis l'accent, aujourd’hui à Oran, sur la nécessité d’ancrer les principes de la Révolution de Novembre dans la mémoire des fidèles générations montantes, pour qu'elles puissent contribuer « sérieusement » et « effectivement » à édifier l'avenir de leur pays, indique un communiqué du MDN. Au 5ème jour de sa visite à la 2ème Région militaire durant laquelle il a inspecté l'Ecole des Cadets de la Nation et présidé une réunion d'orientation avec ses cadettes et ses cadets, le général de corps d'armée « a mis l’accent sur la nécessité d’ancrer les principes de la Révolution de Novembre et ses nobles valeurs dans la mémoire des fidèles générations montantes, pour qu'elles puissent y puiser un capital moral, qui leur permettra de faire face, voire de surmonter tous les défis et les difficultés, et poursuivre leur parcours avec espoir, optimisme et ambition, contribuant sérieusement et effectivement à édifier l’avenir de leur pays ». « Nous avons une profonde conscience au sein de l'ANP, digne héritière de l'Armée de Libération nationale (ALN) et œuvrons sans relâche, avec l'aide d’Allah Le Tout-Puissant, à ancrer les principes de la Révolution de Novembre et ses nobles valeurs dans la mémoire des fidèles générations montantes, et à leur permettre de comprendre le message de Novembre et de mesurer ses dimensions et sa noblesse, comme étant l'une des plus grandes épopées, des plus mémorables et des plus chères aux cœurs des Algériens », a-t-il souligné. A cet égard, le vice-ministre de la Défense nationale a affirmé que la Révolution de Novembre 1954, mérite d’être glorifiée, et notre Armée a le droit, aujourd’hui et toujours, d'être fière que ses racines soient la continuité de l'artisan de cette épopée, à savoir l'ALN et l'éclat de cette fierté continuera de briller et de se distinguer, à l'image du rôle leader conféré à l'ANP dans le cadre des missions qui lui sont assignées.