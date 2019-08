La résolution du ministère de l’Enseignement supérieur quant à introduire l’anglais à la place du français dans le cursus universitaire algérien semble immuable. Cette mesure largement critiquée par l’opinion publique voire rejetée par la plupart, se dessine et semble en passe de se « concrétiser ».

En ce moment même, les autorités sont en train d’étudier les mécanismes à mettre en avant, dans l’optique d’intégrer dans un premier temps, l’apprentissage de l’anglais dans le programme des élèves du palier primaire.

Qu’on se le dise, le but est clair et les initiateurs de ce projet presque caricatural ne s’en cachent plus ; « briser pour toujours le monopole du français dans le parcours scolaire des Algériens».

Appuyant cette idée, le premier responsable du secteur de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a même annoncé que son département soutient cette initiative et que ses services étudient la question avec «intérêt», estimant que la langue de Shakespeare est aujourd’hui la langue la plus parlée dans le monde et qu’il serait «judicieux» de l’intégrer dans son secteur.

Il faut dire que l’intérêt «soudain» de ces deux départements pour remplacer une langue par une autre laisse place à plusieurs questionnements.

Et bien sûr la raison donnée par les milieux favorables à cette disposition est loin de convaincre car on ne peut relier cela à des desseins purement idéologiques.

Car comme on le sait, le français a toujours constitué une source de débat au sein de la société, sachant que la langue française a toujours été reliée au colonisateur. Certes, oui, mais le fait de passer à l’anglais réglera-t-il le problème ? Déjà que l’apprentissage du français, qui est enseigné dès le primaire représente encore aujourd’hui, une difficulté pour de nombreux étudiants. Idem pour l’arabe classique dont rares sont les Algériens qui en maîtrisent réellement les rudiments.

Ainsi, il n’est pas sûr que l’introduction de l’anglais soit la solution au taux d’échec enregistré chaque année à l’université. Au contraire, cette mesure risque de déstabiliser et de perturber davantage les élèves. Pourquoi les priverait-on d’apprendre une langue si riche et dont l’apport ne peut être que bénéfique ?

Du côté des acteurs de ce secteur, l’idée n’a pas été bien accueillie. En effet, ils ont évoqué une décision «précipitée» et «irréfléchie» de la part du ministre actuel de ce département. Beaucoup ont ainsi expliqué que si l’on venait à introduire une nouvelle langue d’enseignement, les étudiants perdraient le nord.

Ces derniers risqueraient de faire face à des difficultés sur les plans de la compréhension et de la rédaction. Le taux d’échec n’en sera que plus élevé, selon les mêmes avis.

D’autres ont expliqué que la mise en œuvre d’un tel projet mérite que des experts avérés se penchent sérieusement dessus.

Des études doivent notamment être initiées pour mesurer la faisabilité de la chose. Ils disent encore que les défaillances qui marquent les facultés algériennes ne résident absolument pas dans la langue avec laquelle sont dispensés les cours.

Les conditions peu reluisantes de l’université se posent, d’après eux, au niveau pédagogique, entre autres. Par ailleurs, beaucoup ont interprété cela comme « une arrière-pensée politique » de la part des autorités. En ce qui concerne les étudiants ou ceux qui se préparent à rejoindre l’université, là encore, nous sommes loin de l’unanimité vis-à-vis de ce changement de langue. Le scepticisme affiché par nombre de catégories composant la société n’empêche visiblement pas le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de suivre le plan qu’il a tracé.

Le premier responsable du secteur, Tayeb Bouzid, avait lancé un sondage en ligne pour avoir l’avis des étudiants sur la faisabilité de la chose. Sondage qui ne repose sur aucune norme scientifique, signalons-le. Il en est ressorti, selon ses déclarations, que 95 % des étudiants seraient favorables à ce changement… Pourtant, à entendre les étudiants, ce qui les importe en premier c’est de trouver un climat propice à leur évolution dans la formation qu’ils suivent. La langue n’a jamais été à l’origine des défaillances qui caractérisent les facultés algériennes depuis longtemps.

Au moment où l’Algérie vit une crise d’ordre majeur comme jamais connue auparavant, n’est-ce pas une perte de temps que de centrer ses efforts sur une question qui n’impacte en rien les événements de ces derniers mois ?

Autant dire dès maintenant, que l’aboutissement de cette démarche est incertain…