Découlant de la prise en considération des réserves et des remontrances du président de la République, en matière de gestion des dossiers de prise en charge des zones d‘ombres, le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a fait ressortir dans sa présentation du bilan du secteur pour l'exercice 2020, l'ensemble des réalisations concrétisées sur le terrain, précisant que «les données relatives à la mise en oeuvre du Plan stratégique pour le développement des zones d'ombre au titre de l'année 2020, font ressortir un bilan positif en termes de concrétisation des objectifs tracés et de réalisations concrètes sur le terrain. Le plan de développement vise à satisfaire les besoins de la population des zones d'ombre, en eau potable, à généraliser le raccordement à l'électricité et au gaz naturel et à désenclaver les zones isolées et montagneuses, tout en améliorant les conditions de la scolarisation des enfants».Des réalisations qui ont nécessité, au préalable, l'élaboration d'un état des lieux et «l'organisation d'un recensement moderne et participatif des zones d'ombre, dans le but d'orienter les opérations de développement, et ce à travers la mise au point d'un système informatique au niveau local, renfermant 16 critères d'évaluation, ce qui a permis de recenser 13587 zones d'ombre au niveau national», pour lesquelles, une enveloppe de 188,42 milliards de DA a été dédiée au parachèvement des programmes inscrits. Il n'en demeure pas moins qu'en dépit des résultats enregistrés au terme de l'année écoulée, l'indication de passer à la vitesse supérieure, évoquée par le président de la République, impose de faire le distinguo entre les programmes inscrits dans le cadre du développement local et ceux destinés à la prise en charge des zones d'ombre. Il s'agit d'une priorité qui ne peut faire l'objet d'un traitement classique, tenant compte de la gravité de la situation. Les résultat escomptés sur le terrain, devraient se distinguer par une célérité dans les réalisations urgentes, afin de lever le voile de la privation sur ces zones, et permettre à ces habitants de jouir de conditions décentes de vie et d'opportunités certaines de développement. Autrement dit l'année 2021, donne rendez-vous aux élus locaux et aux responsables centraux, pour acter le passage d'une gestion purement administrative, à une gestion efficiente et totalement orientée vers le principe de l‘obligation de résultats, seule approche susceptible de mettre en place les piliers de l'Algérie nouvelle.

Par ailleurs, dans le détail de son bilan, le ministère souligne que «le réseau de l'eau s'est vu renforcé par la réalisation de 2700 km de réseaux, de la réhabilitation de 495 km et le raccordement au réseau d'eau, de plus de 173000 foyers au profit de près de 830000 habitants. Un nouveau réseau d'assainissement de 1100km a été réhabilité et plus de 79000 foyers raccordés au profit de près de 398000 habitants et d'un nouveau réseau électrique de 218km a été réalisé et plus de 33000 foyers raccordés, au profit de près de 166000 habitants, en sus de l'équipement de 2531 logements de 860 panneaux solaires». Des efforts qui se sont confinés, essentiellement sur l'amélioration du quotidien des habitants des zones enclavées et qui se sont articulés autour de «la réalisation de 600km de réseau d'éclairage public et de la réhabilitation de 253km, la réalisation de 2055km de réseau et du raccordement de plus de 56000 foyers en gaz, au profit de près de 284000 habitants», et ce en plus du, «renforcement du réseau routier, par la réalisation de 1323km, la réhabilitation de plus de 2800km et l'ouverture de 884km de voies dans des zones isolées, la réalisation de 375 salles d'étude et 84 cantines scolaires et la réhabilitation de 298 écoles et 51 restaurants, outre le renforcement du parc de transport scolaire par 471 nouveaux bus et 515 bus loués et la réalisations de 32 nouvelles salles de soins et 175 autres réhabilitées, en sus de 225 espaces de loisirs réalisés».