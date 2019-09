Les habitants de la localité de Oued Rhiou, rattachée à la wilaya de Relizane et située à près de 200 km à l’est de l’Oranie, ont vécu une fin de semaine très mouvementée après le décès de deux jeunes dans des conditions à tirer au clair le plus tôt possible vu la colère qui continue à marquer cette localité connue pourtant pour être très paisible. Aussi, le parquet de cette localité, en anticipant les événements, n’a pas tardé à réagir et agir en annonçant, jeudi matin, l’ouverture d’une enquête judiciaire devant tirer au clair cette affaire reposant essentiellement sur le décès de deux personnes dans des affrontements entre de jeunes habitants et les forces de l’ordre. Selon un communiqué émis par le procureur de la République près le tribunal de ladite localité, trois jeunes ont trouvé la mort, dont deux durant les affrontements.

L’affaire est, selon plusieurs témoignages, digne des films hollywoodiens. Elle a commencé par une course-poursuite après une motocyclette de type Peugeot 103. Selon des témoignages, les éléments des forces de l’ordre guidaient cette course-poursuite qui a fini par le drame ayant embrasé pendant toute la nuit de mercredi à jeudi la localité et cela après que l’automobile a percuté la motocyclette la balayant par l’arrière. Sur le champ, l’on a enregistré la mort du jeune répondant au nom de Serrar Amine, âgé de 15 ans « vendeur de fruits et légumes au marché du quartier», a-t-on affirmé. Son ami, répondant au nom de Fethi Belmehdi a été tragiquement blessé, souffrant d’atroces douleurs et de traumatisme crânien. «Il a été admis, sur le champ, à l’hôpital Ahmed-Francis dans un état comateux», a-t-on déploré, d’où les émeutes qui ont ébranlé la petite bourgade de Oued Rhiou. C’est à partir de 22h que plusieurs centaines de jeunes ont pris d’assaut le commissariat du quartier l’encerclant de tous bords.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a ordonné l’envoi d’une commission d’enquête de la direction générale de la Sûreté nationale pour «déterminer les tenants et aboutissants» de l’incident survenu dans la commune de Oued Rhiou dans la wilaya de Relizane a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

«Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire déplore profondément le regrettable incident survenu dans la commune de Oued Rhiou dans la wilaya de Relizane, et présente ses sincères condoléances aux familles des victimes», a précisé le communiqué ajoutant que «le ministre a ordonné l’envoi d’une commission d’enquête de la direction générale de la Sûreté nationale pour enquêter sur les tenants et aboutissants et déterminer les responsabilités conformément à la loi et aux mesures qui seront prises par la justice dans cette affaire».

Le ministre de l’Intérieur a, par ailleurs, appelé à la retenue et à la sagesse en attendant les résultats des enquêtes diligentées par les services de sécurité et les juridictions compétentes au niveau de cette commune», a-t-on souligné.