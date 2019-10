Le ministère de la Communication organisera des «ateliers» pour examiner les aspects juridiques liés à la situation sociale des journalistes, a annoncé, hier, son inspecteur général, Ahmed Benzelikha, qualifiant de «légitimes» les droits revendiqués par ces derniers. «Le ministère de la Communication ne lésinera sur aucun effort sur les plans organisationnel, administratif et juridique pour soutenir les journalistes dans leur noble mission et défendre leurs droits socio-économiques légitimes et ce, dans le cadre d’ateliers qui examineront tous les aspects juridiques», a déclaré Ahmed Benzelikha à l’ouverture d’une rencontre d’évaluation de la situation de la presse nationale organisée par le Conseil national des journalistes algériens (Cnja), la nouvelle organisation professionnelle, coïncidant avec la Journée nationale de la presse, célébrée le 22 octobre de chaque année. Le même responsable a ajouté que les ateliers en question seront sanctionnés par l’élaboration d’une «feuille de route commune et basée sur la réalité du terrain». Pour sa part, le président du Cnja, Yacine Boukhatechi, a relevé «les acquis» du secteur en même temps que les «innombrables lacunes» qui le caractérisent également, déplorant que «les investissements colossaux» consentis par le passé au profit de la presse nationale n’aient pas réussi à rendre celle-ci «professionnelle».