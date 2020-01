Le ministère algérien de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière tiendra, aujourd’hui, une conférence de presse, pour faire le «point sur la situation du coronavirus», indique un communiqué rendu public par le département de Abderrahmane Benbouzid. Il présentera les mesures de prévention et de précaution engagées pour faire face à ce virus qui se propage à travers le monde. En effet, hier samedi, les autorités chinoises ont indiqué qu’à cet effet, ce virus, a fait 41 morts dans le pays et le nombre de personnes contaminées a bondi à près de 1300. Pour rappel, le coronavirus est apparu en décembre à Wuhan, une ville du centre de la Chine. Cela dit, vendredi, le docteur Djamel Fourar, directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, a indiqué que le corps médical a reçu des instructions pour parer à tout imprévu. «Des instructions ont été données à tous les médecins pour renforcer la prévention et éventuellement prendre en charge les cas dès leur apparition», ajoutant que pour le moment, les pouvoirs publics suivent de près l’évolution du virus. «On suit de près la situation et attend, à l’instar des autres pays du monde, les instructions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en cas de propagation de l’épidémie pour l’installation de caméras thermiques dans les aéroports nationaux», a déclaré le docteur Fourar. Signalant que pour le moment l’OMS n’a déclenché aucune alerte de pandémie. «L’OMS n’a encore donné aucune instruction ou alerte ni aux opérateurs économiques ni aux passagers, concernant l’apparition récente du coronavirus en Chine, pour mettre en garde contre les menaces du virus dans le monde», ajoute le docteur Djamel Fourar.

Il soulignera en outre, qu’«à l’instar des autres pays du monde, l’Algérie a mis en place un système national de surveillance épidémiologique, pour faire face aux virus à large prévalence, de la même ampleur que le coronavirus et le virus Ebola.»

Par ailleurs, l’Association internationale du transport aérien (Aita) a indiqué, dans un communiqué publié jeudi, que «la situation change quotidiennement, les infections sont signalées dans d’autres villes chinoises, ainsi qu’à l’extérieur de la Chine. Le gouvernement chinois empêche temporairement tous les voyageurs de quitter la ville de Wuhan», indique le communiqué. L’Iata est en étroit avec l’Organisation mondiale de la santé, qui est le point de référence pour toute urgence de santé publique. «À l’heure actuelle, l’OMS ne recommande aucune restriction de voyage ou de commerce.» Ledit communiqué a d’ailleurs été largement relié par les compagnies aériennes, à l’instar de la compagnie nationale Air Algérie. Contactée par notre rédaction, cette derrière affirme que pour le moment, elle n’a reçu aucune instruction de protocole ou de consigne de gestion du risque sanitaire. «Il faut déjà savoir que notre entreprise ne prend aucune disposition, mais reçoit des instructions, du ministère de la Santé, et, ou des Établissements de gestion des services aéroportuaires (Egsa). Pour le moment, il n’y a aucune alerte lancée, ou consigne dans ce sens.»