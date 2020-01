«Aucun appareil de chauffage à gaz commercialisé sur le marché national n’échappe au contrôle de nos services, et tous les produits existants sont tout à fait conformes aux normes», nous a affirmé hier le DG du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du Commerce, Abderrahmane Benhazil.

Rencontré hier en marge d’une rencontre nationale des cadres du ministère du Commerce tenue samedi dernier à Alger, Benhazil a considéré que «les décès par inhalation du monoxyde de carbone sont dus à des problèmes d’installation et d’entretien.»

Une déclaration qui intervient au moment où des victimes du monoxyde de carbone continuent hélas de tomber.

D’ailleurs, le bilan des décès liés à l’inhalation de ce gaz émanant des appareils de chauffage et de chauffe-bain recensé depuis le début de l’année s’est alourdi, à 33 victimes après le décès, samedi dernier, d’une femme, à Beni Messous, Alger.

Un bilan lourd, qui pourrait s’alourdir davantage en raison de la forte baisse du mercure, et le laisser-aller de certains citoyens, concernant à l’utilisation des appareils à gaz.

Certes l’absence de gestes de sécurité est mise en cause dans l’aggravation du phénomène, car le fait de s’assurer d’une bonne aération avant de dormir, demeure une garantie pour éviter l’irréparable. Mais le CO continue à faire des ravages à cause de l’insouciance des personnes, à l’achat des appareils précités. Ces derniers sont proposées à des prix très bas. Leur prix abordable «éveille» des soupçons sur leur conformité.

Il est à noter que pour le constater, il suffit d’effectuer un petit tour au quartier d’El Hamiz, à Alger, réputé pour la vente d’électroménager et de quincaillerie.

Peut-être que ces chauffages de la mort sont exposés à la vente, au vu et au su de tout le monde, sauf aux contrôleurs du ministère du Commerce ?

Répondant à L’Expression, à cette question le DG du contrôle économique et de la répression des fraudes du ministère du Commerce, Abderrahmane Benhazil, nous a affirmé que «les contrôles effectués par les services de ce ministère, en amont de la commercialisation de ces produits sur le marché national, ont montré, que tous les appareils ont été jugés conformes aux normes de sécurité».

Poursuivant, il a souligné en outre que «s’il existe des produits non conformes disponibles sur le marché, c’est qu’ils ont été introduits, à une date très ancienne», ajoutant dans ce sens que « nous n’avons pas enregistré d’importation depuis le début de l’année et que les produits importés défectueux, faisaient systématiquement l’objet de blocage aux frontières, alors que les appareils produits localement et non conformes sont bloqués au niveau des unités de production.» Afin d’étayer ses propos Benhazil déclare avoir «deux rapports d’expertise datant de l’année 2017, qui révèlent que deux appareils à gaz étaient défectueux et que la date de leur acquisition remonte à une période qui dépasse la vingtaine d’années».

Pour sa part, le colonel Farouk Achour, directeur de l’information et des statistiques à la direction générale de la Protection civile (Dgpc) impute la persistance du phénomène des intoxications liées au CO aux appareils à gaz, défectueux. En plus des mesures de sécurité et d’installation des appareils à gaz, ce responsable, contacté par nos soins hier, a suggéré qu’«il faut mettre en place un mécanisme de contrôle rigoureux des appareils».

Cela avant de lancer un appel au citoyen, d’«être exigeant lors de l’achat des appareils à gaz, et de demander un certificat de conformité de l’appareil acheté auprès du vendeur agréé».