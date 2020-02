Est-ce le bout du tunnel pour le marché du lait en sachet subventionné et secoué par les interminables vagues de distribution ? À en croire la récente déclaration du directeur de l’organisation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce, Ahmed Mokrani, qui s’exprimait, hier, à Alger, « la crise du lait, qui s’étire depuis plusieurs semaines, et qui pénalise les citoyens sera très prochainement dépassée», a-t-il affirmé, en révélant, que pour ce faire, « de nouvelles mesures ont été élaborées en étroite collaboration avec le département du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, pour stopper la crise du lait».

Intervenant lors d’une conférence de presse animée, hier, au siège de l’Union générale des commerçants et artisans algériens, (Ugcaa), ce responsable a affirmé d’abord que « le ministère du Commerce dispose enfin d’un système d’information national englobant des statistiques précises sur les laiteries, les quantités réceptionnées de l’ONI et sur l’activité des distributeurs ».

« Ce système demeure un instrument qui permettra une traçabilité de la poudre de lait, à partir de l’étape d’approvisionnement jusqu’à l’arrivée du produit fini au niveau des commerçants de détail », a ajouté Ahmed Mokrani.

Poursuivant son intervention, il a révélé qu’« une feuille de route du projet de la mise en place d’une stratégie nationale qui peut prendre en charge les doléances des éleveurs, producteurs, collecteurs et les laiteries dans le but de stopper la crise du lait et de développer cette filière, est en cours de finalisation», ajoutant qu’elle sera portée à l’ordre du jour lors d’un prochain Conseil des ministres.»

Précisant que « cette dernière a été élaborée en étroite collaboration par le ministère du Commerce et celui de l’Agriculture», le même responsable a assuré qu’ «elle comprend un ensemble de propositions concrètes visant à résoudre les problèmes qui touchent à ce dossier sensible ».

Quels sont les problèmes auxquels il faut remédier en urgence ? Pour le président de la Fédération nationale des distributeurs de lait, Farid Oulmi, qui s’est prononcé à la même occasion sur la marge bénéficiaire «dérisoire» des distributeurs actuels demeure un sérieux problème.

Il a estimé ainsi, «nécessaire d’augmenter la marge bénéficiaire du distributeur, qui est restée de l’ordre de 0,90 DA par sac depuis 2001, ce qui ne correspond pas aux coûts et aux charges supportés».

Abondant dans le même sens, le représentant du ministère du Commerce a déclaré que «le ministère de tutelle a pris toutes les mesures pour répondre aux préoccupations des distributeurs de lait, notamment celles liées à l’augmentation de la marge bénéficiaire et des parts de lait allouées à la distribution ».

À noter que les déclarations de ce dernier ont été accueillies avec un grand soulagement, par des distributeurs qui ont assisté à ladite conférence.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que le directeur de l’organisation des marchés et des activités commerciales au ministère du Commerce, n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour « apporter des réponses claires à des questions qui ont fait couler beaucoup d’encre, ces derniers jours, notamment celles relatives au circuit de la poudre de lait.

Il dira que « l’enquête fraîchement menée par les services de contrôle du ministère du Commerce a révélé qu’il y a un déséquilibre dans la distribution des rations de lait en poudre au niveau des 117 laiteries, actives au niveau national, dont les causes devraient être examinées et des solutions appropriées trouvées ». Quel impact pour les citoyens ? Répondant à cette question, le représentant du ministère du Commerce a fait savoir que « la crise du lait a pénalisé la population de plus de 200 communes ».