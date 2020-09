Levant le voile sur le déroulement des examens, de fin d'année, le ministère de l'Éducation nationale avait arrêté, le 15 juin dernier les dates des examens du bac et du BEM pour l'année scolaire 2019- 2020. Précisant que pour l'examen du bac, la date est fixée du 13 au 17 septembre prochain. Dans ce sens, s'exprimant lors d'une conférence de presse animée samedi dernier, au siège du ministère, le secrétaire général Abou Bakr Essedik Bouazza, a affirmé que «les résultats des examens du baccalauréat seront affichés à la fin du mois d'octobre, tandis que les résultats de l'examen du BEM seront dévoilés à la fin du mois de septembre». Autant dire que c'est la fin d'une longue attente chargée de stress pour les candidats qui ont vu leur année scolaire s'arrêter brusquement après l'apparition de la crise sanitaire, provoquant une situation d'inquiétude et soulevant moult interrogations sur les modalités de passage de leurs examens. Des questions qui ont trouvé les réponses dans la déclaration du ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout, qui a tenu à préciser lors de la même conférence de presse que «les épreuves d'examen seront issues des cours dispensés en classe pendant le 1er et le 2 eme trimes-

tres». Par ailleurs, le ministre a tenu à mettre en garde les candidats sur les éventuelles tentatives de tricherie, affirmant avec fermeté que «tout candidat pris en flagrant délit de copiage sera non seulement immédiatement exclu, mais fera également l'objet de poursuites judiciaires».