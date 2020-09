En attendant les conclussions du rapport final, en cours d'élaboration par les membres du Comité scientifique pour le suivi de l'épidémie de Covid-19 qui, sur la base duquel le président de la République fixera la date de la prochaine rentrée scolaire, le ministre de l'Education nationale, Mohamed Ouadjaout rencontrera, demain, les organisations syndicales du secteur, ainsi que des représentants des parents d'élèves. C'est ce que nous avons appris auprès dudit ministère.

Cette prise de contact à la veille d'une rentrée scolaire pas comme les autres aura le mérite de mettre toute la famille de l'éducation sur une même longueur d'onde, ce qui économisera bien des polémiques, dans un contexte qui ne peut plus en supporter. Les partenaires de l'école ont, en effet, tout intérêt à bien baliser le terrain pour n'avoir pas à gérer des problèmes qui viendraient se greffer à la problématique sanitaire.

À ce propos, nos sources révèlent que l'objectif assigné à cette rencontre est de «débattre les modalités et mesures à mettre en place pour l'organisation de la rentrée scolaire, qui nécessite un dispositif sanitaire particulier». Il va de soi que l'on ne s'attend pas à un débat «lisse», compte tenu du facteur limitant qui n'est autre que le nombre d'élèves par classe.

Ceci rendra plus difficile le respect des mesures barrières, notamment. C'est dire que cette rentrée ne sera pas une mince affaire et enseignants et parents d'élèves sont devant un défi sans précédent dans les annales de l'Education nationale. Bien des systèmes éducatifs de par le monde vivent le casse-tête de la rentrée. le challenge pour l'Algérie, comme pour d'autres pays sera d'éviter la prolifération de nouveaux foyers épidémiques dans les écoles, tout en prenant en ligne de compte la santé du personnel éducatif et administratif, ainsi que des élèves eux-mêmes, dont le nombre frôle les

12 millions.

Ouadjaout projette durant sa rencontre avec les partenaires sociaux, de regrouper toutes leurs données et propositions afin d'organiser au mieux la rentrée scolaire. Selon toujours nos sources, les syndicats nouvellement agréés par le secteur de l'éducation ont été également invités par la tutelle en vue de leur intégration officielle au mouvement syndical du secteur.

Au menu de ladite rencontre, il sera également question de se pencher sur le phénomène de la surcharge des classes. Ce problème qui revient avec acuité à chaque rentrée, risque, selon «les syndicats, d'être nettement plus important cette année».

Plusieurs syndicats contactés par L'Expression, se disent sceptiques et prédisent «l'impossibilité de l'exécution de la fameuse mesure de distanciation sociale, étant donné que les capacités d'accueil du parc immobilier du secteur sont minimes».

Une donnée sensible qui gagnerait à être prise en considération, notamment dans les wilayas de l'intérieur du pays, celles du Sud et dans les zones d'ombre qui ne sont pas habilitées à recevoir les élèves, dont le nombre dans celles-ci, faut-il le noter, s'élève à 1 213 000 élèves scolarisés.