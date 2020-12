La commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN) a écouté, mer-credi, un exposé du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, sur la consommation du budget de son secteur durant l'exercice 2018.

Lors de cette séance, le président de la commission, Ahmed Zeghdar, a salué les efforts déployés par l'Etat afin d'atténuer la crise de l'habitat, un secteur important susceptibles de booster la cadence du développement et créer des emplois.

Cette séance, à laquelle a assisté Besma Azouar, ministre chargée des Relations avec le Parlement, Nasri a indiqué que son département avait bénéficié, en 2018, d'une enveloppe de 17,8 milliards DA, soit une hausse de 143 millions DA par rapport à 2017, dont 2,17 (mds) DA alloués aux services centraux, et 15,6 mds DA pour le fonctionnement des services extérieurs.

Le ministre a exposé les détails de ce budget alloué à son département en faisant état d'un montant de 4.5 mds DA, pour les prélèvements obligatoires automatiques effectués par le Trésor public, en vertu de jugements revêtus de la formule exécutoire, enregistrant un dépassement du taux de consommation de 11,56% et doublant le taux de consommation au titre du fonctionnement des services, de 35,83%.

Concernant les dépenses du budget d'équipement, le ministre a affirmé que les crédits de paiement ordonnancés pour 2018 étaient de 511 mds DA, destinés au «Programme d'investissement public» auxquels s'ajoutent les crédits restants de l'exercice de 2017, de l'ordre d'un md DA, pour totaliser de 512 mds/DA, tandis que les crédits de paiement consommés durant le même exercice, ont atteint 45,4 mds/DA, avec un taux de consommation de 89,34%.

Nasri a énuméré les acquis réalisés par le secteur en 2018, citant 276 300 logements toute formules confondues, dont 160 .00 unités en travaux (77 000 logts) Aadl et 60.000 logts ruraux), en sus de la remise des clés d'un total de 259.000 logts.

En matière d'aménagement et d'urbanisme, 520 sites l'ont été, 15 plans relatifs aux schémas directeurs d'aménagement finalisés, l'étude de sept plans lancée et l'étude de 107 autres achevée. Les programmes centralisés ont bénéficié du lancement, en 2018, de la réalisation de 665 équipements publics au total, dont 449 écoles primaires, 235 CEM, 53 lycées et services publics, d'une part et de deux sièges de sûreté urbaine.

Pour ce qui est des nouvelles villes, plus de 27.000 logements ont été réceptionnés en 2018, dont 5.000 logements Aadl à Sidi Abdallah et 10 000 autres à Bouinan. L'an 2018 a vu le lancement de travaux d'aménagement extérieur et d'amélioration du tissu urbain des unités de proximité situées dans le noyau central de la ville Ali Mendjeli.

Tout en louant les efforts consentis dans le secteur depuis des années, des députés ont toutefois regretté que ces efforts demeurent «en deçà du niveau souhaité». Certains d'entre eux ont appelé au renforcement des efforts, sur le terrain, en associant tous les acteurs concernés (maîtres d'oeuvre, cadres, bureaux d'études, organisations professionnelles) pour remédier aux lacunes relevées. Ils ont également plaidé la révision des textes législatifs et réglementaires du secteur.

Les autres interventions étaient axées sur le manque des quotas de logements destinés aux wilayas et aux communes, demandant d'augmenter la distribution des logements sociaux entre le communes, d'appuyer le logement rural, de distribuer équitablement les logements et d'augmenter le salaire maximum requis pour bénéficier de cette formule (24.000 DA actuellement).

Certains députés ont exigé la distribution des logements dès leur achèvement, selon les normes de réalisation, et pointé du doigt le retard dans la réception des logements et le dépassement des délais de réalisation, notamment la formule location-vente, sachant que de nombreux projets sont «prêts et non encore réceptionnés». Ces mêmes élus ont souligné la nécessité d'améliorer la qualité du logement, de respecter les normes de la qualité et d'accorder un intérêt à l'aspect urbanistique, tout en améliorant le cadre juridique relatif à l'urbanisme. De même qu'ils ont critiqué les entraves bureaucratiques auxquelles font face les demandeurs de logements, appelant à accélérer la numérisation. Ils n'ont pas manqué de dénoncer «l'accès illégal» aux différents programmes de logement. Ils ont demandé aussi d'assainir le fichier national du logement, en se basant sur des statistiques minutieuses et en assurant une planification, de manière à réduire le problème du logement en Algérie.

Répondant à toutes ces préoccupations émanant des députés, Nasri a souligné que son département prendra en compte toutes leurs préoccupations et assuré que la numérisation du secteur a été lancée sur la base du fichier national du logement, qui sera relié au fichier de l'Etat civil et au numéro d'identification nationale.